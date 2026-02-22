Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普海湖莊園︱神秘男遭擊斃細節曝光 攜帶疑似霰彈槍及燃料罐

更新時間：22:28 2026-02-22 HKT
發佈時間：22:28 2026-02-22 HKT

美國特勤局周日（22日）稱，特勤局特工在美國總統特朗普位於佛羅里達州西棕櫚灘的海湖莊園（Mar-a-Lago）開槍擊斃了一名二十多歲的男子，該男子當時試圖非法進入安全警戒區。事發時，特朗普人在華盛頓。

美國特勤局最新通報，事發於當地時間22日凌晨1時30分左右，該男子在未經授權進入海湖莊園安全警戒區後，被特勤局特工及棕櫚灘縣警長辦公室的一名副警長擊斃。

特工開火前曾作攔截

通報稱，事發時「現場沒有受特勤局保護的人員」。

這名男子的身份在其近親接到通知之前暫不公布。事發時，涉案男子在海湖莊園北門附近，攜帶疑似霰彈槍和一個燃料罐。特勤局特工與棕櫚灘縣警長辦公室副警長上前攔截此人。在交涉過程中，執法部門開火。該事件中無特勤局或警方人員受傷。

