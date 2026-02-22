Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗學生新學期開學即爆發抗議 與親政府團體爆發衝突

即時國際
路透社引逋伊朗傳媒及社交媒體帖文報導，伊朗多所大學於週六（21日）新學期開學當天爆發學生抗議活動，部分示威者與親政府團體發生衝突。

高呼哈梅內伊為「兇殘領袖」

抗議活動適逢伊朗傳統上在40天後舉行的悼念儀式，悼念上個月反政府示威活動中被安全部隊殺害的示威者。一段據稱來自德黑蘭沙里夫科技大學（Sharif University of Technology）的影片顯示，示威者列隊遊行，高呼最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）為「兇殘領袖」，並呼籲流亡海外的巴列維王朝末代皇儲巴列維（Reza Pahlavi）復辟為新君主。

伊朗官方或親官方媒體如SNN發布影片顯示衝突場面，指示威者在伊朗頂尖工程大學向志願學生巴斯基民兵（Basij）投擲石塊，導致部分巴斯基成員受傷。巴斯基民兵常協助安全部隊鎮壓抗議。

伊朗學生新學期開學即爆發抗議 與親政府團體爆發衝突。路透社資料圖片
根據人權組織HAALVSH發布的影片顯示，德黑蘭的貝赫什蒂大學（Beheshti University）及阿米爾卡比爾大學（Amir Kabir University），以及東北部馬什哈德大學（Mashhad University）亦有抗議活動。

在西部阿卜達南鎮（Abdanan），示威者在一名活躍教師被捕後，高呼「哈梅內伊去死」及「獨裁者去死」。

伊朗當局上月對全國反政府示威發動嚴厲鎮壓，導致數千人死亡，數以萬計被捕。

