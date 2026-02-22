回應美最高法院裁決 特朗普對全球關稅提高至15%

美國總統特朗普周六（21日）在旗下社交平Truth Social宣布，將對所有國家進口美國貨品徵收的臨時關稅由10%上調至15%。此舉緊接最高法院周五裁定其原有「緊急經濟法」關稅計劃違憲僅一天。

特朗普周五憤怒回應法院裁決，下令對所有進口貨品加徵10%關稅，作為替代方案。周六他改口加碼至15%，稱這是法律允許的最高水平，且經測試合法。他在帖文中猛批法院裁決「荒謔、寫得極差、極度反美國」，指許多國家數十年來「剝削」美國，無人報復「直到我出現」。

根據1974年《貿易法》第122條，總統可對進口徵收最高15%臨時關稅，為期150天，以應對嚴重國際收支失衡問題，之後須獲國會批准延續。特朗普表示，在此期間，其政府將制定新的「合法許可」關稅方案，繼續「讓美國再次偉大——比以往任何時候都更偉大！！！」。

新關稅預計周二（2月24日）生效，但僅可維持約五個月，之後需向國會尋求批准方可延續。