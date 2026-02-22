Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

回應美最高法院裁決 特朗普對全球關稅提高至15%

即時國際
更新時間：00:43 2026-02-22 HKT
發佈時間：00:43 2026-02-22 HKT

美國總統特朗普周六（21日）在旗下社交平Truth Social宣布，將對所有國家進口美國貨品徵收的臨時關稅由10%上調至15%。此舉緊接最高法院周五裁定其原有「緊急經濟法」關稅計劃違憲僅一天。

特朗普周五憤怒回應法院裁決，下令對所有進口貨品加徵10%關稅，作為替代方案。周六他改口加碼至15%，稱這是法律允許的最高水平，且經測試合法。他在帖文中猛批法院裁決「荒謔、寫得極差、極度反美國」，指許多國家數十年來「剝削」美國，無人報復「直到我出現」。

根據1974年《貿易法》第122條，總統可對進口徵收最高15%臨時關稅，為期150天，以應對嚴重國際收支失衡問題，之後須獲國會批准延續。特朗普表示，在此期間，其政府將制定新的「合法許可」關稅方案，繼續「讓美國再次偉大——比以往任何時候都更偉大！！！」。

新關稅預計周二（2月24日）生效，但僅可維持約五個月，之後需向國會尋求批准方可延續。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
8小時前
六合彩2億新春金多寶︱頭獎5注中每注派逾4200萬 即睇幸運兒係咪你！
社會
16小時前
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
生活百科
15小時前
香港女神前夫重提「澳門輸10億」 事件曾驚動執法機關 親揭產業鏈驚人內幕登熱搜
香港女神前夫重提「澳門輸10億」 事件曾驚動執法機關 親揭產業鏈驚人內幕登熱搜
影視圈
6小時前
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
即時中國
2026-02-20 15:47 HKT
六合彩2億新春金多寶｜屯門一幸運投注站後勁凌厲 威脅士丹利街榜首地位 上水「黑馬」去年中兩次頭獎｜Juicy叮
六合彩2億新春金多寶｜屯門一幸運投注站後勁凌厲 威脅士丹利街榜首地位 上水「黑馬」去年中兩次頭獎｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
家族辦公室揭富豪嚴格家規 離婚即失資產管理權 每年辦千萬家族旅行 惟條件必需「齊齊整整」
家族辦公室揭富豪嚴格家規 離婚即失資產管理權 每年辦千萬家族旅行 惟條件必需「齊齊整整」
投資理財
6小時前
何文田邨煙花景寬敞戶調遷 網上尋接手5人單位有緣人 掏心掏肺贈6字居住錦囊｜Juicy叮
何文田邨煙花景寬敞戶調遷 網上尋接手5人單位有緣人 掏心掏肺贈6字居住錦囊｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
財政司副司長黃偉綸今日召開記者會，公布大埔宏福苑長遠居住安排方案。
03:03
宏福苑安置｜政府收購7座業權 未補價每呎$8000 已補價$10500 總收購價68億
社會
8小時前
「美心妹妹」楊鎧凝日本留學近照曝光 17歲臉圓圓身形暴脹 網民集體回憶崩壞
「美心妹妹」楊鎧凝日本留學近照曝光 17歲臉圓圓身形暴脹 網民集體回憶崩壞
影視圈
7小時前