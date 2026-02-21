Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

研究揭免疫系統男女大不同　女性慢性疼痛更劇烈

即時國際
更新時間：20:31 2026-02-21 HKT
發佈時間：20:31 2026-02-21 HKT

所有曾因病痛求醫，卻只換來一句「那是妳心理作用」而感到挫折的女性，今天公布的新研究為她們平反。

法新社報道，發表於期刊《科學免疫學》（Science Immunology）的研究指出，女性感受到的慢性疼痛確實比男性更劇烈，而這種現象可從免疫系統的生物學差異加以解釋。

研究主要作者洛梅特（Geoffroy Laumet）告訴法新社：「在臨床實務中，女性的疼痛長期被忽視，因為人們總認為那更多是心理因素，或是因為女性較為軟弱或情緒化。」

「但這項研究證明，這種差異是真實存在的……它並非社會建構的產物，而是有實實在在的生物學機制支撐。」

當神經元對刺激產生反應時，疼痛便隨之而來：例如踢到腳趾，或是走路絆倒、磕破了膝蓋。

但洛梅特指出，慢性疼痛在只有輕微刺激甚至毫無刺激的情況下仍會持續，且高達60%至70%的患者為女性。

任職於密西根州立大學（Michigan State University）的科學家洛梅特表示，他的團隊致力於探索受荷爾蒙調節的免疫細胞（即單核球），究竟如何影響疼痛的緩解過程。

研究人員發現，這些單核球在與負責感知疼痛的神經元溝通中扮演關鍵角色，並會透過產生抗發炎因子介白素-10（IL-10），進而抑制這些疼痛感知神經元。

他們的研究最初並非旨在探索性別差異，但數據結果顯而易見：雌鼠的疼痛緩解所需時間較長，而且產生介白素-10的單核球在雌鼠體內活性較低。

根據這項研究，這些單核球在雄鼠體內活性較高，這與雄性體內較高濃度的睪固酮等性荷爾蒙密切相關。

洛梅特希望這項新研究能為改善疼痛治療開啟新大門。他表示，長遠來看，研究可以深入探討如何刺激單核球並提升介白素-10的產量，藉此「增強人體緩解疼痛的能力」。

而就短期而言，他認為外用睪固酮具有成為可行方案的潛力，能有效緩解局部疼痛折磨。
 

