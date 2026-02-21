Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美最高院裁定特朗普關稅無效　專家：短期難解經濟壓力

即時國際
更新時間：18:12 2026-02-21 HKT
發佈時間：18:10 2026-02-21 HKT

雖然美國最高法院今天裁定總統特朗普實施的全球關稅無效，對他將貿易關稅作為經濟武器的策略造成明顯挫敗，但分析人士表示，此舉短期內難以緩解全球經濟壓力。

路透社報道，相反地，分析師預期這將引發另一波壓抑經濟活動的混亂；且幾乎可以確定的是，特朗普將會尋求其他手段，來取代目前這批被判無效的全球關稅措施。

相關新聞：最高法院大法官裁定關稅無效 特朗普怒斥蠢人、走狗 指受外國利益左右

在此同時，一連串不確定因素仍存在，包括特朗普將尋求徵收哪些新關稅、被撤銷的稅款是否需退還，以及與美國簽訂協議以減輕關稅影響的地區，相關協定是否會面臨重新審查。

對此裁決作出回應時，特朗普宣布將對全球徵收10%關稅，為期150天，並承認目前尚不清楚是否會退還先前課徵的稅款，也不確定退款時間。

相關新聞：美最高法院裁定特朗普全球關稅不合法 學者：或須退還1,750億美元

歐盟重要智庫歐洲政策中心（European Policy Centre）分析師福克曼（Varg Folkman）表示：「總體而言，我認為這將使全球貿易進入高度不確定的新時期，因為每個人都在試圖搞清楚美國未來的關稅政策將會如何。到頭來，情況看起來還是會大同小異。」

荷商安智銀行（ING Bank）的經濟學家也表示：「鷹架雖已拆除，但建築仍在施工中。無論今天的裁決如何，關稅仍將持續存在。」

相關新聞：特朗普簽令加徵10%全球關稅 2月24日生效為期150天 適用已達成貿易協議國家

今天裁決僅涉及特朗普根據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）所徵收的關稅，該法原意是針對國家緊急狀態而設。到目前為止，據估計這些關稅已帶來超過1750億美元（約港幣13650億元）的收入。

據貿易政策監測機構全球貿易預警組織（Global Trade Alert）估算，單就這項裁決而言，讓美國的貿易加權平均關稅幾乎腰斬，從15.4%降至8.3%。

針對目前承受美國重稅的國家，判決帶來的影響將更加劇烈。對中國、巴西與印度而言，這將意味著關稅降幅將達雙位數百分點，但依舊處於高位。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政司副司長黃偉綸今日召開記者會，公布大埔宏福苑長遠居住安排方案。
03:03
宏福苑安置｜政府收購7座業權 未補價每呎$8000 已補價$10500 總收購價68億
社會
2小時前
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
即時中國
2026-02-20 15:47 HKT
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
生活百科
9小時前
六合彩2億新春金多寶｜屯門一幸運投注站後勁凌厲 威脅士丹利街榜首地位 上水「黑馬」去年中兩次頭獎｜Juicy叮
六合彩2億新春金多寶｜屯門一幸運投注站後勁凌厲 威脅士丹利街榜首地位 上水「黑馬」去年中兩次頭獎｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
「三嫂」戚美珍被出賣最真實狀態 老人斑湧現雙眼無神 網民驚訝比實際年齡蒼老20年？
「三嫂」戚美珍被出賣最真實狀態 老人斑湧現雙眼無神 網民驚訝比實際年齡蒼老20年？
影視圈
5小時前
台灣有網民指親戚在香港轉機時被海關偷護照，引發強烈質疑後才道歉。
台網民「屈」香港海關偷親戚護照 遭圍剿發文認衰
兩岸熱話
9小時前
荃灣灣景廣場 寬敞大廳富空間感 鄰近荃灣西站
荃灣西3房戶叫價890萬 大廳寬敞富空間感 鄰近荃灣西站海濱長廊｜筍盤
筍盤推介
8小時前
「美心妹妹」楊鎧凝日本留學近照曝光 17歲臉圓圓身形暴脹 網民集體回憶崩壞
「美心妹妹」楊鎧凝日本留學近照曝光 17歲臉圓圓身形暴脹 網民集體回憶崩壞
影視圈
1小時前
野豬年初二夜襲馬鞍山營地 偷入搗亂帳篷神奇飄浮式翻起 長髮女受驚因一事大哭｜Juicy叮
野豬年初二夜襲馬鞍山營地 偷入搗亂帳篷神奇飄浮式翻起 長髮女受驚因一事大哭｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
夜王丨「太子峰」盧鎮業黑人憎演技獲激讚 由幕後捱到做主角 與女友廖子妤被封影壇金童玉女
夜王丨「太子峰」盧鎮業黑人憎演技獲激讚 由幕後捱到做主角 與女友廖子妤被封影壇金童玉女
影視圈
2026-02-20 13:30 HKT