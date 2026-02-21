美最高院裁定特朗普關稅無效　專家：短期難解經濟壓力

雖然美國最高法院今天裁定總統特朗普實施的全球關稅無效，對他將貿易關稅作為經濟武器的策略造成明顯挫敗，但分析人士表示，此舉短期內難以緩解全球經濟壓力。

路透社報道，相反地，分析師預期這將引發另一波壓抑經濟活動的混亂；且幾乎可以確定的是，特朗普將會尋求其他手段，來取代目前這批被判無效的全球關稅措施。

在此同時，一連串不確定因素仍存在，包括特朗普將尋求徵收哪些新關稅、被撤銷的稅款是否需退還，以及與美國簽訂協議以減輕關稅影響的地區，相關協定是否會面臨重新審查。

對此裁決作出回應時，特朗普宣布將對全球徵收10%關稅，為期150天，並承認目前尚不清楚是否會退還先前課徵的稅款，也不確定退款時間。

歐盟重要智庫歐洲政策中心（European Policy Centre）分析師福克曼（Varg Folkman）表示：「總體而言，我認為這將使全球貿易進入高度不確定的新時期，因為每個人都在試圖搞清楚美國未來的關稅政策將會如何。到頭來，情況看起來還是會大同小異。」

荷商安智銀行（ING Bank）的經濟學家也表示：「鷹架雖已拆除，但建築仍在施工中。無論今天的裁決如何，關稅仍將持續存在。」

今天裁決僅涉及特朗普根據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）所徵收的關稅，該法原意是針對國家緊急狀態而設。到目前為止，據估計這些關稅已帶來超過1750億美元（約港幣13650億元）的收入。

據貿易政策監測機構全球貿易預警組織（Global Trade Alert）估算，單就這項裁決而言，讓美國的貿易加權平均關稅幾乎腰斬，從15.4%降至8.3%。

針對目前承受美國重稅的國家，判決帶來的影響將更加劇烈。對中國、巴西與印度而言，這將意味著關稅降幅將達雙位數百分點，但依舊處於高位。