關稅案｜特朗普：已有關稅備選方案  批最高法院裁決「可恥」

美國最高法院周五（20日）裁定總統特朗普政府大規模關稅政策違法，特朗普回應表示，他已有關稅的備選方案，並批評最高法院裁決「可恥」。

白宮：其他替代方案較為繁複、權力較受限制

白宮表示，將迅速研究透過其他法律工具代替被裁定不合法的關稅，但相關代替方案普遍較為繁複和權力較受限制。

白宮表示，將迅速研究透過其他法律工具代替被裁定不合法的關稅，但相關代替方案普遍較為繁複和權力較受限制。路透社

相關新聞：美最高法院裁定特朗普全球關稅政策無效 學者：或須退還1,750億美元

加拿大政府發表聲明表示，美國最高法院關於關稅的裁決鞏固了加拿大立場，即美國實施的《國際緊急經濟權力法》的關稅毫無正當理由。

英國政府就美國最高法院關於關稅的裁決表示：「這應由美國自行決定，但隨着更多細節公佈，我們將繼續支持英國企業。

特朗普政府自12月14日起未提供關稅徵收數據，外界對美國政府至今究竟徵收了多少相關關稅，無法核查。但美國賓夕法尼亞大學沃頓預算模型經濟學家今日稍早時候曾估計，基於美國《國際緊急經濟權力法》徵收的特朗普關稅金額已超過1750億美元。隨着最高法院裁定其違法，這筆款項可能需要退還。