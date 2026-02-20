關稅案｜特朗普：仍有「更強大手段」可用 或可收取更多稅款

美國最高法院周五（20日）裁定總統特朗普政府大規模關稅政策違法，特朗普於同日（約香港時間周六凌晨2時）召開記者會，稱對法院的裁決深感失望，政府會對關稅採取其他替代方案。他形容，他仍有「更強大的手段」可用，或許可以收取更多稅款。

白宮：其他替代方案較為繁複、權力較受限制

特朗普隨後說，將在現有關稅基礎上徵收10%的全球關稅；所有現行的國家安全關稅自即日起全面生效。

白宮表示，將迅速研究透過其他法律工具代替被裁定不合法的關稅，但相關代替方案普遍較為繁複和權力較受限制。路透社

數小時後，特朗普召開記者會，他先批評最高法院「已被外國利益左右」，法院中的民主黨人「是國家的恥辱」，某些大法官「不想做正確的事」。

他續稱，關稅爲美國帶來了強大的國家安全，政府將對關稅採取其他替代方案，「也許我們可以收取更多金錢」，又稱身為總統的化有權切斷與一個國家的所有貿易往來，有權實施禁運。

特朗普說：「法院說我不能根據IEEPA向任何國家收取1美元。我想做什麼都可以，但我不能收取任何費用。我可以頒發許可，但不能收取許可費。我現在將朝着更強大的方向前進。現在我將走我原本可以走的路。」他說，將在現有關稅基礎上徵收10%的全球關稅；所有現行的國家安全關稅自即日起全面生效。

被問到美國須否退還關稅，特朗普表示：「接下來五年，我們都會在法庭上度過。」

加拿大政府發表聲明表示，美國最高法院關於關稅的裁決鞏固了加拿大立場，即美國實施的《國際緊急經濟權力法》的關稅毫無正當理由。

英國政府就美國最高法院關於關稅的裁決表示：「這應由美國自行決定，但隨着更多細節公佈，我們將繼續支持英國企業。

特朗普政府自12月14日起未提供關稅徵收數據，外界對美國政府至今究竟徵收了多少相關關稅，無法核查。但美國賓夕法尼亞大學沃頓預算模型經濟學家今日稍早時候曾估計，基於美國《國際緊急經濟權力法》徵收的特朗普關稅金額已超過1750億美元。隨着最高法院裁定其違法，這筆款項可能需要退還。