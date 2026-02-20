Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

關稅案｜特朗普：仍有「更強大手段」可用 或可收取更多稅款

即時國際
更新時間：02:55 2026-02-21 HKT
發佈時間：23:42 2026-02-20 HKT

美國最高法院周五（20日）裁定總統特朗普政府大規模關稅政策違法，特朗普於同日（約香港時間周六凌晨2時）召開記者會，稱對法院的裁決深感失望，政府會對關稅採取其他替代方案。他形容，他仍有「更強大的手段」可用，或許可以收取更多稅款。

白宮：其他替代方案較為繁複、權力較受限制

特朗普隨後說，將在現有關稅基礎上徵收10%的全球關稅；所有現行的國家安全關稅自即日起全面生效。

白宮表示，將迅速研究透過其他法律工具代替被裁定不合法的關稅，但相關代替方案普遍較為繁複和權力較受限制。路透社
白宮表示，將迅速研究透過其他法律工具代替被裁定不合法的關稅，但相關代替方案普遍較為繁複和權力較受限制。路透社

相關新聞：美最高法院裁定特朗普全球關稅政策無效 學者：或須退還1,750億美元

最高法院裁決出爐後，白宮表示，將迅速研究透過其他法律工具代替被裁定不合法的關稅，但相關代替方案普遍較為繁複和權力較受限制。

數小時後，特朗普召開記者會，他先批評最高法院「已被外國利益左右」，法院中的民主黨人「是國家的恥辱」，某些大法官「不想做正確的事」。

他續稱，關稅爲美國帶來了強大的國家安全，政府將對關稅採取其他替代方案，「也許我們可以收取更多金錢」，又稱身為總統的化有權切斷與一個國家的所有貿易往來，有權實施禁運。

特朗普說：「法院說我不能根據IEEPA向任何國家收取1美元。我想做什麼都可以，但我不能收取任何費用。我可以頒發許可，但不能收取許可費。我現在將朝着更強大的方向前進。現在我將走我原本可以走的路。」他說，將在現有關稅基礎上徵收10%的全球關稅；所有現行的國家安全關稅自即日起全面生效。

被問到美國須否退還關稅，特朗普表示：「接下來五年，我們都會在法庭上度過。」

加拿大政府發表聲明表示，美國最高法院關於關稅的裁決鞏固了加拿大立場，即美國實施的《國際緊急經濟權力法》的關稅毫無正當理由。

英國政府就美國最高法院關於關稅的裁決表示：「這應由美國自行決定，但隨着更多細節公佈，我們將繼續支持英國企業。

特朗普政府自12月14日起未提供關稅徵收數據，外界對美國政府至今究竟徵收了多少相關關稅，無法核查。但美國賓夕法尼亞大學沃頓預算模型經濟學家今日稍早時候曾估計，基於美國《國際緊急經濟權力法》徵收的特朗普關稅金額已超過1750億美元。隨着最高法院裁定其違法，這筆款項可能需要退還。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
美最高法院裁定特朗普全球關稅不合法 學者：或須退還1,750億美元
即時國際
3小時前
美國駐韓戰機日前罕有逼近中國的防空識別區。X@INDOPACOM
駐韓F-16迫近防空識別區 中日戰機黃海爆罕見對峙
即時國際
15小時前
2初中生扶自炒婦被定次責遭索賠¥22萬 網民怒批：都話不准扶︱有片
00:36
2初中生扶自炒婦被定次責遭索賠¥22萬 網民怒批：都話不准扶︱有片
即時中國
11小時前
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
即時中國
11小時前
28歲坐擁$120萬存款 獨住500呎租置舊公屋 港女糾結應否花一半身家裝修｜Juicy叮
28歲坐擁$120萬存款 獨住500呎租置舊公屋 港女糾結應否花一半身家裝修｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
新年利是錢6招存入銀行！指定存鈔機收$20/$50 經八達通/馬會都得 免排隊超方便
新年利是錢6招存入銀行！滙豐/恒生/東亞指定存鈔機收$20/$50紙幣 經八達通都得 免排隊超方便
生活百科
7小時前
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
影視圈
2026-02-19 14:30 HKT
銅鑼灣投注站樓上有隻招財貓？ 愛貓港男影貓影到中六合彩 買複式中4個字｜Juicy叮
銅鑼灣投注站樓上有隻招財貓？ 愛貓港男影貓影到中六合彩 買複式中4個字｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
香港花卉展覽3.20維園舉行！60歲+長者免費入場 一連10日賞紫羅蘭/小食攤位
好去處
2026-02-19 20:41 HKT
農曆新年｜初四茶餐廳收加二 網民斥飲食界黑暗 黃家和：員工及臨時工時薪較平時高三成
農曆新年｜初四茶餐廳收「加二」網民批「搶錢」 黃家和：員工時薪較平時高三成
社會
9小時前