京都學校70公斤鋁門倒塌砸傷學生頭 校方知已壞1年未修理

即時國際
更新時間：20:44 2026-02-20 HKT
發佈時間：20:44 2026-02-20 HKT

日本京都市一所市立中小學去年發生大門倒塌，壓傷4年級男童的意外，如今確認當時鋁製門扉已壞了一年，校方知悉卻並未修理。

據日媒報道，事發「京都京北小中學校」位於右京區，去年11月，一名4年級學童等巴士回家時，校舍一道鋁製、重達70公斤的玄關大門突然倒塌，將他壓在底下。男童隨後送醫，頭部與背部挫傷。

京都市教育委員會表示，校方在事發1年前已知零件損壞，將之上鎖以防使用，但未即時修理。委員會表示，當時正協調修理預算，「對造成不安深感抱歉」。

