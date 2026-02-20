Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普政府發布新備忘錄 難民入境一年未獲綠卡恐遭逮捕

更新時間：09:54 2026-02-20 HKT
發佈時間：09:54 2026-02-20 HKT

根據最新發布的一份備忘錄，特朗普政府正採取行動，授權聯邦移民官員逮捕已合法獲准進入美國的難民，並對他們進行無限期拘留以實施強硬的「重新審查」。此舉可能導致數萬名合法居留、但尚未取得永久居留權（綠卡）的難民被逮捕，推翻多年來的法律與移民保障措施，引發法律界與人權組織的強烈反彈。

國土安全部（DHS）這份新政策備忘錄明確指出，聯邦移民官員可以且應該逮捕任何尚未獲得綠卡的難民。備忘錄推翻了2010年奧巴馬政府的一項指引，該指引曾規定，難民入境一年後未申請綠卡，不足以構成逮捕或拘留的理由。

數萬名合法居留、但尚未取得永久居留權（綠卡）的難民恐在美國被捕。美聯社
國土安全部授權聯邦移民官員逮捕已合法獲准進入美國的難民。美聯社
美國移民及海關執法局（ICE）人員有權拘捕合法居留的難民。路透社
勢面能法律挑戰

此舉被視為對現行難民政策的重大逆轉，倡議團體與安置團體強烈反對該命令，該命令很可能面臨法律挑戰。國際猶太非牟利組織HIAS形容其為「一場透明的行動，意圖拘留並可能驅逐數千名合法居留本國的人」。

這似乎是為繞過一項司法裁決。上月，明尼蘇達州地區法院法官滕海姆（John Tunheim）才下令，阻止特朗普政府逮捕在該州定居的難民，並要求釋放至少100名已被移民及海關執法局（ICE）拘留的人士。滕海姆在其命令中嚴厲譴責拘留行為，強調：「難民有合法權利留在美國，有工作權，有和平生活的權利。」

然而，國土安全部周三（18日）發布的備忘錄，直接與滕海姆的命令相矛盾，聲稱現有的「不完整」指引迫使他們必須採取逮捕和拘留行動。備忘錄寫道：「當難民獲准進入美國時，該准許是有條件的，並須在一年後接受強制性審查。」

重新審查難民個案

這意味著被拘留的難民可能在「整個檢查和審查過程期間」持續被關押。

官員透露，針對明尼蘇達州約5600名尚未成為永久居民的難民，當局已展開代號為「帕里斯行動」（Operation PARS）的倡議，旨在通過新的背景調查和嚴格核實，重新審查數千個難民案件。

為被拘留難民提供法律支持的基督教人道組織「世界救濟會」（World Relief）稱，政府此舉是「對數十年來難民法解釋的前所未有的逆轉」。該組織主席格林（Myal Greene）在聲明中痛批：「一個國家的品格，體現在它如何履行承諾以及如何對待最脆弱的人群。今天，我們在這兩方面都失敗了。」

