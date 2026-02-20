Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南韓戒嚴風波｜尹錫悅被判無期徒刑 專家料最終獲特赦如全斗煥盧泰愚

即時國際
更新時間：09:02 2026-02-20 HKT
發佈時間：08:56 2026-02-20 HKT

南韓前總統尹錫悅因涉嫌帶頭發動內亂被檢方求處死刑，首爾中央地方法院昨日進行一審宣判，裁定帶頭發動內亂罪成立，判處其終身監禁。法院強調，這次案件核心在於尹錫悅派遣軍隊進國會，意圖癱瘓國會、引發暴動，不過因多數計劃失敗告終，考慮量刑後判終身監禁。

相關新聞：南韓戒嚴風波｜尹錫悅發動內亂罪成判無期徒刑 金龍顯囚30年

美國律師、韓國問題專家Christopher Jumin Lee認為，被判終身監禁的南韓前尹錫悅最終會像前總統全斗煥和盧泰愚一樣獲得特赦，說「這是韓國政治的慣例」，「無論判決結果如何，都只是對罪行嚴重性的象徵性認可」。

尹錫悅是繼全斗煥、盧泰愚之後，第3位因內亂罪受審的前任總統。全斗煥在1996年因內亂罪在一審被判處死刑，盧泰愚則在一審被判囚22年6個月，之後兩人在二審分別被減刑為終身監禁及17年監禁，1997年於最高法院定讞。

在1997年底，總統金泳三徵得候任總統金大中的同意之後，特赦兩人，以期團結各界共同應對亞洲金融危機。

