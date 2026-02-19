伊朗局勢｜特朗普：是和是戰10日內有答案

美國與伊朗近日在瑞士展開新一輪核問題談判，雙方均聲稱對話「取得進展」，惟外界憂慮戰雲密佈。美國總統特朗普19日公開表示，伊朗必須達成一項「有意義」的協議，否則將會發生糟糕後果，又稱未來約10天內，外界便會知道最終答案。

特朗普：伊朗不能擁有核武器

特朗普當日在一場會議上指出，多年來經驗顯示，與伊朗達成真正具實質內容的協議並非易事。他強調，核心立場始終如一，就是「伊朗不能擁有核武器」，否則中東地區不可能實現和平。

特朗普指，將在大約10天內找到伊朗問題的答案。美聯社

對於是否會動用軍事手段，特朗普語帶保留地說，美方可能採取「進一步行動」，亦可能達成協議，一切取決於未來數日發展，「你們大概會在接下來的十天內知道答案」。其言論被外界解讀為對伊朗發出明確警告。

談判仍存變數 軍事部署引關注

儘管特朗普同時表示，目前與伊朗的對話「進行良好」，但美國傳媒披露，美軍已在中東多國加強軍事部署。據報，美軍於約旦、沙特阿拉伯、巴林及阿聯酋等地部署戰機、預警機及無人機力量；紅海、波斯灣及霍爾木茲海峽一帶亦出現多艘驅逐艦及瀕海戰鬥艦。

此外，配備F-35C「閃電」II戰機的「亞伯拉罕·林肯」號航母打擊群已在北阿拉伯海部署，另一支「福特」號航母打擊群亦預計本週末抵達區域。有分析指，這是自2003年伊拉克戰爭以來，美軍在中東最大規模的軍事集結。