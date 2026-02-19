南韓戒嚴風波｜尹錫悅發動內亂罪成 判無期徒刑

南韓首爾中央地方法院將於今日（2月19日）下午3時對前總統尹錫悅涉嫌內亂罪進行一審宣判，裁定罪成，判無期徒刑。



尹錫悅因於2024年12月3日宣布戒嚴，被特別檢察官以領導叛亂罪名建議死刑。



宣判前夕，約80名尹錫悅支持者通宵集會，呼籲判他無罪。至今日上午有超過100人聚集在法院附近，他們揮舞著南韓和美國國旗，高喊「尹錫悅再來」和「釋放尹總統」等口號。

法院大樓周圍氣氛緊張，包括自由聯盟在內的極右翼團體已申請，從上午9時到聽證會結束，在法院大樓附近舉行約4,300人的集會支持尹錫悅。進步團體「燭光行動」則計劃於下午2時，在法院附近的瑞草站舉行約5000人集會，呼籲判處尹錫悅有罪。

警方動員約1,000人維安，並在法院大樓周圍部署警車形成屏障並限制進出。自上周五以來，法院已關閉除東門外的所有入口。只有預先登記的車輛和媒體人員可進入。

根據南韓法律，針對內亂頭目可判處死刑或無期徒刑。檢方表示，雖然國際上將南韓視為「實際上已廢除死刑的國家」，但死刑仍可用於量刑和宣判。

檢方認定，尹錫悅濫用總統地位和職權組織犯罪，宣布緊急戒嚴目的是企圖通過清除政治反對勢力，以實現權力壟斷和長期化，即謀求獨裁和長期執政，完全出於個人權力慾望，動用本應僅為國家和集體利益服務的軍警等人力、物力資源，犯罪性質極其惡劣。從其目的、手段和實施方式來看，具有《國家安全法》所規定的反國家行為性質。