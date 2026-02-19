伊朗局勢｜美以據報或短期內向伊方發動打擊 行動恐持續數周

美國總統特朗普於當地周三（19日）就伊朗問題再度發出強硬訊號，揚言若德黑蘭拒絕達成協議，美方或動用位於印度洋的迪亞戈加西亞島美國軍事基地，對伊朗採取行動。言論一出，中東局勢再添變數。

美伊談判未見突破 軍事陰霾升溫

特朗普在社交平台發文，點名英國首相施紀賢，指對方與「聲稱擁有權利與利益」的毛里裘斯簽訂為期100年的租約，涉及地處戰略要衝的迪亞戈加西亞島，形容此舉「不可行」，更直言是「重大錯誤」。

特朗普再度發出強硬訊號，揚言若德黑蘭拒絕達成協議，美方或動用位於印度洋的迪亞戈加西亞島美軍軍事基地，對伊朗採取行動。維基圖片

美國總統特朗普於當地周三（19日）就伊朗問題再度發出強硬訊號。美聯社

白宮新聞秘書萊維特表示，美伊談判「取得一定進展」，惟在關鍵議題上雙方仍「相距甚遠」。美聯社

批英國百年租約「犯大錯」

他強調，若伊朗拒絕與美國達成協議，美方「可能有必要動用迪亞戈加西亞島，以及位於費爾福德的機場」，以阻止一個「極不穩定且危險的政權」對英國及其他盟友構成威脅。

迪亞戈加西亞島長年為美英共用軍事設施，地理位置接近中東與南亞，被視為重要戰略支點。特朗普此番言論，被外界解讀為對伊朗發出直接軍事警告。

迪亞戈加西亞是查戈斯群島（Chagos Islands）中最大的島嶼。英國已於2024年同意將查戈斯群島的主權交還毛里裘斯（Mauritius），將每年支付大約1.2億歐元給毛里裘斯，以租用迪戈加西亞軍事基地的使用權至少99年。該基地同是美國空軍與海軍的重要後勤樞紐。

白宮新聞秘書萊維特表示，美伊談判「取得一定進展」，惟在關鍵議題上雙方仍「相距甚遠」。她透露，伊朗預料數周內提交更具體方案，特朗普將持續評估談判走向。

對於是否設下最後期限，或是否考慮軍事選項，白宮未有明確回應，只稱總統會以美國國家利益及軍人安全為優先考量。

傳美以或聯手 打擊行動或為期數周

然而，美國多家媒體引述消息指，目前談判前景未見突破，反而軍事氣氛日漸升溫。有特朗普顧問坦言，總統「已經忍無可忍」，認為未來數周爆發軍事衝突的機率高達九成。

以色列方面亦提升全國戒備，據報美以正為可能的聯合行動作準備。美國Axios網站引述消息稱，一旦動武，行動或持續數周，規模遠超去年6月的「12日戰爭」，對伊朗將構成更嚴重的生存威脅，並可能牽動整個地區局勢。

目前，美軍已在中東部署一個航空母艦打擊群，第二個航母群亦正待命；區內還有逾10艘軍艦、數百架戰機及多套防空系統。報道指出，美軍近期動用超過150架次軍用運輸機，將武器與彈藥運往中東，軍事準備並非虛張聲勢。