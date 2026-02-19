傳4月起日航機全面禁用充電寶 因多宗火警事故收緊規管

日本當局因應客機機艙內多次發生流動電池（俗稱充電寶）起火事件，決定進一步收緊規管。多家日媒報道，日本國土交通省已通知各航空公司，將於4月起禁止乘客在機艙內使用流動電池，並同步限制相關充電行為。

禁止為裝置充電 亦禁以機上插座充電寶充電

據《共同社》及《朝日新聞》報道，新措施將禁止乘客在飛行期間使用流動電池為手機、平板電腦等電子設備充電，同時亦不准使用機艙電源插座為流動電池本身充電。換言之，乘客雖可攜帶流動電池登機，但不得在機上使用。

多家日媒報道，4月起日航機將全面禁用充電寶。路透社

除使用禁令外，據報當局亦正研究限制乘客可攜帶的流動電池數量。路透社

消息指出，國土交通省已正式向各航空公司通報有關安排，並正研究修訂航空法規，以配合國際民航組織（ICAO）的相關決議。

或限制攜帶數量 研每人最多兩個

除使用禁令外，當局亦正研究限制乘客可攜帶的流動電池數量。據悉，國際民航組織正評估方案，擬將流動電池及供相機等設備使用的備用電池合計，每名乘客最多只可攜帶兩個。

目前日本規定已禁止將流動電池放入寄艙行李；容量超過160瓦時（約43,243毫安）的流動電池全面禁止攜帶；100至160瓦時（約27,000毫安以上）則限帶兩個；100瓦時以下則暫無數量限制。

去年已要求置於視線範圍內

事實上，日本國土交通省早於去年7月起，已要求乘客在機艙內為電子設備充電或存放流動電池時，必須放置於視線可及範圍，不可置於頭頂行李架內。

分析指，今次全面禁止機上使用流動電池，反映當局對鋰電池安全風險高度關注，亦顯示航空安全規管正趨嚴。航空公司預料將於稍後公布具體執行