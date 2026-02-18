美加州北雪崩埋野滑隊 6人獲救9人失蹤
更新時間：15:40 2026-02-18 HKT
發佈時間：15:40 2026-02-18 HKT
發佈時間：15:40 2026-02-18 HKT
美國加州北部山區17日發生嚴重雪崩，一隊15人滑雪隊被困，目前暫救回6人，尚有9人失蹤，救援人員正於惡劣天氣下，試圖搜救失蹤人員。
綜合外媒及內華達縣警長辦公室消息，雪崩地點為加州及內達達州邊境的太浩湖西北部城堡峰（Castle Peak）蛙湖（Frog Lake）一帶。17日上午11時30分，海拔約2500米的現場正遭遇強烈冬季風暴，警方接報，一隊15人（前稱16人）的野外滑雪隊，遇上嚴重雪崩被困。
據內華達山脈雪崩中心（Sierra Avalanche Center）表示，這場雪崩達2.5級（最高為5級），足以造成傷害、掩埋或致人於死通常規模約為一座美式足球場長度，積雪高度超過1.8米。
救援人員接報後，發現6名倖存者，但他們在雪崩發生約5小時後仍然受困，隊中其他約10人則失蹤。
內華達縣警長辦公室最新消息指，由於天氣極惡劣，救援人員花了數小時才能抵達現場，現已將倖存的6人救出，他們全部負傷，已送醫院治療。
該辦公室指，現已確認滑雪隊全員為15人，現仍有9人失蹤，搜救工作仍在持續，但在惡劣天氣下，預料今日難有進展。
最Hit
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
2026-02-17 12:00 HKT
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
2026-02-17 10:38 HKT
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
2026-02-17 14:00 HKT
保安一句「$20利是唔怕面懵」辣著社企老闆 網民神回覆：咁咪慳返！｜Juicy叮
2026-02-17 14:06 HKT