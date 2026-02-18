Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美加州北雪崩埋野滑隊 6人獲救9人失蹤

即時國際
更新時間：15:40 2026-02-18 HKT
發佈時間：15:40 2026-02-18 HKT

美國加州北部山區17日發生嚴重雪崩，一隊15人滑雪隊被困，目前暫救回6人，尚有9人失蹤，救援人員正於惡劣天氣下，試圖搜救失蹤人員。

綜合外媒及內華達縣警長辦公室消息，雪崩地點為加州及內達達州邊境的太浩湖西北部城堡峰（Castle Peak）蛙湖（Frog Lake）一帶。17日上午11時30分，海拔約2500米的現場正遭遇強烈冬季風暴，警方接報，一隊15人（前稱16人）的野外滑雪隊，遇上嚴重雪崩被困。

相關新聞：意大利冬奧賽區附近發生雪崩 3名越野滑雪人士死亡

據內華達山脈雪崩中心（Sierra Avalanche Center）表示，這場雪崩達2.5級（最高為5級），足以造成傷害、掩埋或致人於死通常規模約為一座美式足球場長度，積雪高度超過1.8米。

救援人員接報後，發現6名倖存者，但他們在雪崩發生約5小時後仍然受困，隊中其他約10人則失蹤。

內華達縣警長辦公室最新消息指，由於天氣極惡劣，救援人員花了數小時才能抵達現場，現已將倖存的6人救出，他們全部負傷，已送醫院治療。

該辦公室指，現已確認滑雪隊全員為15人，現仍有9人失蹤，搜救工作仍在持續，但在惡劣天氣下，預料今日難有進展。

 

 
 

