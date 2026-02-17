Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

荷里活男星及導演羅拔·杜華逝世 享壽95歲 《教父》、《現代啟示錄》成經典

更新時間：02:45 2026-02-17 HKT
發佈時間：02:45 2026-02-17 HKT

美國資深演員兼導演羅拔·杜華（Robert Duvall）於周日（2月15日）在家鄉維珍尼亞州米德爾堡（Middleburg）安詳離世，享壽95歲。他的妻子盧西安娜·杜瓦爾（Luciana Duvall）周一（16日）在其官方Facebook專頁發文證實消息，形容他「被愛與舒適包圍下平靜離去」。

盧西安娜在聲明中寫道：「昨天我們向我摯愛的丈夫、珍惜的朋友，以及我們時代最偉大演員之一道別。鮑勃（Bob）在家平靜離世，周圍充滿愛與安慰。」

荷拔．杜華在《教父》系列中的哈根成為經典。法新社
羅拔·杜華從1950年代起活躍影壇逾70年，演出超過100部電影、電視及舞台劇，以多變角色聞名。他憑1983年《鐵漢柔情》（Tender Mercies）飾演酗酒鄉村歌手贏得奧斯卡最佳男主角，並憑《教父》（The Godfather）系列中的哈根及《現代啟示錄》（Apocalypse Now）中的基爾戈上校成為經典角色。

羅拔·杜華出生於1931年1月5日加州聖地亞哥，早年隨軍人父親四處遷徙，1958年憑舞台劇《觀望台》（The View from the Bridge）出道，1962年首部電影《怪屋疑雲》飾演布·拉德利（Boo Radley）獲注目。因硬朗外型及細膩演技，令他擅長飾演複雜、內斂男性角色，黑幫顧問、軍人、牛仔及傳教士等角色皆游刃有餘。

