俄烏戰爭｜澤連斯基要求停火2個月安排選舉 俄稱願確保投票日不發動攻擊
更新時間：15:50 2026-02-16 HKT
發佈時間：15:50 2026-02-16 HKT
烏克蘭總統澤連斯基在慕尼黑安全會議期間表示，若能在美方支持下達成至少2月停火，烏克蘭準備討論舉行全國選舉。他強調，在戰火持續之際進行投票幾乎不可能，必須先確保全面停火與基本安全。
俄羅斯外交部15日回應表示，若烏克蘭決定舉行選舉，莫斯科準備確保投票當天不發動任何攻擊。
澤連斯基指出，烏克蘭人民「正處於導彈之下」，戰場不限於地面衝突，而是面臨持續遠程打擊，在戰事未停的情況下難以推動民主程序。
他並直接向特朗普喊話，認為華府握有足夠影響力，可向俄總統普京施壓，促成暫時停火。他表示，只要停火實現，烏克蘭國會可調整相關法律，必要時舉行選舉。
澤連斯基的總統任期於2024年5月20日屆滿，但因俄烏戰爭持續，根據烏克蘭法律，戰時狀態期間禁止舉行議會或總統選舉。俄方曾指澤連斯基已失去合法性，要求由其他人談判。
