伊朗局勢 | 伊朗副外長：考慮核計畫讓步 換取美國解除制裁

即時國際
更新時間：08:35 2026-02-16 HKT
發佈時間：08:35 2026-02-16 HKT

美國持續加強中東軍事部署，向伊朗施壓之際，美伊預計周二（17日）在日內瓦舉行新一輪核談判。伊朗副外長拉萬奇（Majid Takht-Ravanchi）接受英國廣播公司（BBC）專訪時指出，如果美國願意討論解除制裁，伊朗準備考慮讓步，與美國達成核協議。他表明伊朗願以稀釋高濃度濃縮鈾的做法與美方達成協議，但前提是美方願意解除針對伊朗的制裁。

拉萬奇說，現在「球在美國手上」，美方必須證明真心想談成協議，「如果他們是真心的，我相信我們就會走在達成協議的路上」；伊朗願意將濃縮度60%的濃縮鈾加以稀釋，顯示願意讓步。

伊朗表明，考慮在核計畫上妥協。美聯社
伊朗表明，考慮在核計畫上妥協。美聯社
美國持續加強中東軍事部署，向伊朗施壓。美聯社
美國持續加強中東軍事部署，向伊朗施壓。美聯社
美國航空母艦「林肯號」已部署中東。路透社
美國航空母艦「林肯號」已部署中東。路透社

美伊第2輪核談判料明日舉行

美伊已於2月上旬在阿曼進行間接會談，第二輪會談預定周二在日內瓦舉行。拉凡萬表示，目前談判「大致朝正面方向發展，但現在下結論言之過早」。

特朗普曾公開稱前一輪會談「正面」；美國國務卿魯比奧表示，特朗普偏好達成協議，但要與伊朗達成協議「非常困難」，美國官員也一再強調，談判進展受阻的責任在伊朗而非美國。

願意討論稀釋濃縮鈾

拉萬奇告訴BBC，只要美方願意談解除制裁，伊朗就願意討論稀釋濃縮鈾等核計劃相關議題，但未說清楚是解除全部或部分制裁。至於是否會像2015年核協議那樣，把境內超過400公斤的高濃縮鈾運出境，他說現在言之過早。

以美國為首的西方國家和伊朗宿敵以色列指控德黑蘭企圖發展核武。伊朗否認懷抱此類軍事野心，堅稱有權利運用這項技術於民間用途。

關於美國總統特朗普一再呼籲伊朗實現零濃縮鈾，拉萬奇回應說：「零濃縮不再是議題，對伊朗而言已不在討論範圍內。」

拒放棄導彈計劃

拉萬奇又重申，拒絕與美方討論伊朗彈道導彈計劃，強調「導彈是伊朗的防衛能力，不可能放棄」，當伊朗遭以色列與美國攻擊時「是飛彈救了我們」，因此無法同意放棄自我防衛手段。

特朗普上周五（13日）指出，伊朗政權更迭是最理想的事，而美方已派出第2艘航空母艦前往該地區。2名美國官員告訴路透，若特朗普下令發動攻擊，美國軍方已針對可能對伊朗進行為期數周的持續行動做好準備，這可能導致兩國爆發比以往更為嚴重的衝突。

