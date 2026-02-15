Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大阪道頓堀持刀襲擊釀1死2傷 17歲少年遇害 疑兇在逃

即時國際
更新時間：06:00 2026-02-15 HKT
發佈時間：06:00 2026-02-15 HKT

日本大阪著名旅遊區道頓堀周六（14日）深夜發生持刀襲擊事件，3名10多歲男少年遭刺傷，其中一名17歲少年傷重身亡。警方指，疑兇為一名20多歲男子，犯案後徒步逃離現場，正以涉嫌謀殺等罪名追緝。

疑兇疑與受害人認識

據日本NHK報道，警方指當晚約11時50分接獲報案，指大阪道頓堀一幢大廈1樓有多人被刺傷。警員到場後發現3名少年身中刀傷，全部送院搶救，其中來自奈良縣田原本町的17歲少年，胸部及其他部分被刺傷，經搶救後證實死亡，其餘兩人傷勢未明。

警方指，疑兇事發時身穿深色外套，犯案後徒步離開現場，警方在現場未發現兇器，相信疑兇與受害人互相認識，正調查事件動機及經過。

大批救護車事後趕赴現場。X@s_toshi0705 影片截圖
大批救護車事後趕赴現場。X@s_toshi0705 影片截圖

案發地點位於著名的「固力果」招牌附近，事發時現場人流眾多。有目擊者稱，傷者需接受心肺復甦急救，並看見疑似兇徒逃離現場，現場一度陷入恐慌並傳出尖叫聲；另有遊客表示，聽到尖叫後回頭便見有人倒地，有大批途人事後圍觀。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
15小時前
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
影視圈
10小時前
寶福山骨灰被盜丨翁靜晶證已尋回劉家良骨灰：好激動 稍後將安排撒灰
突發
7小時前
古天樂3字回應周秀娜被李家誠告誹謗風波 笑稱世事無絕對或開迷你騷
07:23
古天樂3字回應周秀娜被李家誠告誹謗風波 預告突擊入戲院謝票或開迷你騷
影視圈
11小時前
性感女神近乎全裸慶情人節：能當你的情人嗎？ 小面積布料遮重點部位 幼繩牽引重量級上圍
性感女神近乎全裸慶情人節：能當你的情人嗎？ 小面積布料遮重點部位 幼繩牽引重量級上圍
影視圈
14小時前
TVB盃賽馬日場內花絮逐格睇！細節證曾志偉仍地位超然 小花黐住樂易玲遭「冷待」勁尷尬
TVB盃賽馬日場內花絮逐格睇！細節證曾志偉仍地位超然 小花黐住樂易玲遭「冷待」勁尷尬
影視圈
10小時前
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
影視圈
2026-02-13 15:00 HKT
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
旅遊
17小時前
「最強小三」五索情人節揭婚外情辛酸 與百億人夫一度分手 馬生：係咪一定要咁癲？
「最強小三」五索情人節揭婚外情辛酸 與百億人夫一度分手 馬生：係咪一定要咁癲？
影視圈
9小時前
《愛回家》小生現身醫院躺病床插喉管照曝光 疑染近日在港爆發病毒要驗血：好病
《愛回家》小生現身醫院躺病床插喉管照曝光 疑染近日在港爆發病毒要驗血：好病
影視圈
16小時前