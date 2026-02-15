大阪道頓堀持刀襲擊釀1死2傷 17歲少年遇害 疑兇在逃
更新時間：06:00 2026-02-15 HKT
發佈時間：06:00 2026-02-15 HKT
發佈時間：06:00 2026-02-15 HKT
日本大阪著名旅遊區道頓堀周六（14日）深夜發生持刀襲擊事件，3名10多歲男少年遭刺傷，其中一名17歲少年傷重身亡。警方指，疑兇為一名20多歲男子，犯案後徒步逃離現場，正以涉嫌謀殺等罪名追緝。
疑兇疑與受害人認識
據日本NHK報道，警方指當晚約11時50分接獲報案，指大阪道頓堀一幢大廈1樓有多人被刺傷。警員到場後發現3名少年身中刀傷，全部送院搶救，其中來自奈良縣田原本町的17歲少年，胸部及其他部分被刺傷，經搶救後證實死亡，其餘兩人傷勢未明。
警方指，疑兇事發時身穿深色外套，犯案後徒步離開現場，警方在現場未發現兇器，相信疑兇與受害人互相認識，正調查事件動機及經過。
案發地點位於著名的「固力果」招牌附近，事發時現場人流眾多。有目擊者稱，傷者需接受心肺復甦急救，並看見疑似兇徒逃離現場，現場一度陷入恐慌並傳出尖叫聲；另有遊客表示，聽到尖叫後回頭便見有人倒地，有大批途人事後圍觀。
最Hit
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
2026-02-13 15:00 HKT