大阪道頓堀持刀襲擊釀1死2傷 17歲少年遇害 疑兇在逃

日本大阪著名旅遊區道頓堀周六（14日）深夜發生持刀襲擊事件，3名10多歲男少年遭刺傷，其中一名17歲少年傷重身亡。警方指，疑兇為一名20多歲男子，犯案後徒步逃離現場，正以涉嫌謀殺等罪名追緝。

疑兇疑與受害人認識

據日本NHK報道，警方指當晚約11時50分接獲報案，指大阪道頓堀一幢大廈1樓有多人被刺傷。警員到場後發現3名少年身中刀傷，全部送院搶救，其中來自奈良縣田原本町的17歲少年，胸部及其他部分被刺傷，經搶救後證實死亡，其餘兩人傷勢未明。

警方指，疑兇事發時身穿深色外套，犯案後徒步離開現場，警方在現場未發現兇器，相信疑兇與受害人互相認識，正調查事件動機及經過。

大批救護車事後趕赴現場。X@s_toshi0705 影片截圖