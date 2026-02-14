Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美媒：華府將阿里巴巴百度列中國涉軍企名單 公布後撤回無交代原因

即時國際
更新時間：06:44 2026-02-14 HKT
發佈時間：06:44 2026-02-14 HKT

路透社報道，美國政府2月13日發布的《聯邦公報》顯示，特朗普政府原計劃將阿里巴巴及百度等多家中國企業，列入涉嫌協助中國軍方的名單，同時把包括長江存儲在內的12家公司移出。不過，該份名單在公布後不久即被撤回，原因未有交代。

《聯邦公報》公告指出，文件公開查閱後接獲政府部門來信，要求撤回相關文件，但未有說明具體原因。較早前，路透社已引述兩名知情人士稱，美方最快於當日把阿里巴巴等企業納入所謂「中國涉軍企業」名單。

有關名單屬美國國防部「1260H清單」，主要標示被指與中國軍方有關聯的企業。報道稱，列入清單並不等同正式制裁，但會向美國政府機構及其供應商釋出軍方對相關企業的立場，可能對企業形象及業務往來造成影響。

早於2025年11月，外媒已傳出阿里巴巴、百度等企業或被納入1260H清單的消息。阿里巴巴當時回應指，相關提議毫無根據，強調公司並非中國軍工企業，亦未參與所謂軍民融合戰略，其業務與美國軍事採購無關。

集團進一步表示，即使被列入1260H清單，也不會影響其在美國及全球的正常營運。

