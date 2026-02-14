Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜美第二艘航母已前赴中東 特朗普：如談判不成功伊朗會糟糕

更新時間：05:53 2026-02-14 HKT
美國媒體引述消息人士透露，美軍於本月12日下令，將原部署於加勒比海的航空母艦福特號（USS Gerald R. Ford）航母打擊群調往中東。此舉意味著美軍短期內或將在中東同時部署兩個航母打擊群，區內軍事態勢備受關注。

報道指，福特號此前奉命參與加勒比海相關行動，2025年10月由美國總統特朗普下令，從地中海轉往加勒比海，支援美軍對委內瑞拉的封鎖部署。今次再度改道，被形容為一次「快速轉向」。福特號被形容為全球最大航母。

特朗普：如談判不成功，伊朗會糟糕。美聯社
美國媒體引述消息人士透露，美軍於本月12日下令，將原部署於加勒比海的航空母艦福特號（USS Gerald R. Ford）航母打擊群調往中東。美聯社/示意圖

《紐約時報》指出，福特號及其護航艦艇已接獲命令前往中東，預計最快4月底或5月初方能返回母港。艦上官兵於當日稍早時間獲悉相關決定。

另有美媒報道，五角大樓亦正準備向中東增派第三艘航母布殊號（USS George H.W. Bush），預計兩週後由美國東岸啟航。不過，相關部署仍可能因局勢變化而作出調整。

同日，美國總統特朗普證實，美軍將向中東地區派出第二個航空母艦打擊群，以此施壓伊朗同美國達成協議。特朗普在白宮接受媒體採訪時說，如果美國與伊朗達不成協議，「我們就需要它（第二艘航母）」。他同時表示，如果達成協議，美軍航母會「很快離開」，但如果談判不成功，結果會「糟糕」。

目前，美軍林肯號（USS Abraham Lincoln）航母打擊群已在中東執行任務。

分析指，若福特號與布殊號最終同時抵達，中東海域將罕見出現三艘航母部署格局，顯示美方對區內局勢高度重視。

