愛潑斯坦案 | 曾參與文德森任命 施紀賢內閣秘書下台

美國已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein ）相關檔案引發的風波持續燃燒，英國公務員體系最高官員、內閣秘書沃莫爾德（Chris Wormald）周四（12日）辭職，成為首相施紀爾近日第3名因愛潑斯坦醜聞下台的高級幕僚。據報沃莫爾德曾參與任命捲入愛潑斯坦案的文德森（Peter Mandelson）為英國駐美大使。

較早時，英國首相辦公廳主任麥克斯威尼（Morgan McSweeney），就他建議施紀賢委任文德森出任駐美大使，引咎辭職。其後，首相府通訊聯絡主任艾倫（Tim Allan）亦宣布辭職。

文德森（左）任命案引發施紀賢管治威信風波。美聯社

施紀爾近日有3名因愛潑斯坦醜聞下台。美聯社

施紀賢因文德森任命案，四面楚歌。美聯社

英相第3名幕僚離任

英國政府周四發出聯合聲明，稱首相施紀賢（Keir Starmer）和沃莫爾德同意，沃莫爾德即起辭去內閣秘書長與公務員首長職務。施紀賢稍後將任命新的內閣秘書。

沃莫爾德在2024年12月起出任內閣秘書，是英國公務員體系的最高官員，負責管理整個公務員隊伍。

涉公務員體係最高官員

政府發布的公示，並無提及他離職的原因。不過，英國廣播公司（BBC）報道，沃莫爾德負責監督政府，根據國會要求，提供有關任命文德森為駐美大使的文件。 而 《衛報》引述政府內部消息指，施紀賢認為沃莫爾德作為公務員首長，在推動公務員制度改革方面不夠積極主動，對其失去信任。

文德森就任僅7個月，因為牽涉美國已故富豪淫媒愛潑斯坦案，被解除職務。而文德森任命案引發的風波起因於一批電子郵件，內容顯示在愛潑斯坦於2008年遭到定罪後，文德森仍與他保持私交。這成了施紀賢上任19個月以來最嚴重的危機。

文德森任命案引爆危機

沃莫爾德離職早在各界普遍預料之中，過渡期間將有3人接替他的職位，其中包括2名女性。

保守黨黨魁栢丹娜（Kemi Badenoch）抨擊沃莫爾德離任的處理方式「荒謬」，指出他上任才14個月，指控是施紀賢逼他下台。

美國司法部1月30日公布的文件顯示，文德森在擔任英國部會首長期間，涉嫌向愛潑斯坦洩露英國政府機密資訊，包括在2008年金融危機期間。這些消息的揭露讓施紀爾面臨排山倒海的壓力，警方也對72歲的文德森涉嫌在公職期間有不當行為展開調查。