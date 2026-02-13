伊朗局勢 | 特朗普給最後時限 警告伊朗1個月內達協議 傳第2艘航母將赴中東

美國總統特朗普周四（11日）對伊朗發出強硬警告，若伊朗未能在一個月內達成核協議將面臨極為慘痛的後果，同時考慮派遣第2艘航空母艦前往中東。美聯社引述消息人士報道，全球最大航母「福特號」將前往中東部署，加入該區的「林肯號」行列，將令中東同時有2艘航母。

特朗普在白宮會晤到訪的以色列總理內塔尼亞胡一天後稱，希望美國與伊朗之間的核談判能在未來一個月內取得成果，「我們必須達成協議，否則後果將會非常痛苦、非常慘痛。我不希望這種情況發生，但我們必須達成協議。如果伊朗不達成協議，這對他們來說將會是非常慘痛的經歷」。

全球最大的美國航母「福特號」將前往中東部署。美聯社

特朗普表示，考慮派遣第2艘航空母艦前往中東。美國海軍

特朗普在白宮會晤到訪的以色列總理內塔尼亞胡。新華社

擬向中東派第2艘航母

特朗普正在考慮派遣第2艘航空母艦前往中東，以向伊朗施壓。他再提去年7月以色列與伊朗12天戰爭期間，他下令美軍空襲德黑蘭核設施的行動。他稱：「我們會看看能否與他們達成協議，如果不行，我們將進入第二階段。第二階段對他們來說將會非常嚴厲。」

美聯社其後引述消息人士報道，全球最大的「福特號」將前往中東部署，令該區同時有2艘航母。「林肯號」航母戰鬥群早已在該區就位。

到訪美國的內塔尼亞胡表示，此行目的在於敦促特朗普在伊朗核談判中採取更強硬立場，特別要求將伊朗彈道導彈武器納入協商範圍。

以總理要求伊朗導彈納入協商

內塔尼亞胡在離開華府前指出，雖然特朗普相信目前創造的條件可能促成協議，加上伊朗肯定明白上次沒有達成協議是個錯誤，但他仍對於美伊兩國是否能夠達成協議抱持懷疑態度。

他強調，談判不應只限於核議題，也要涵蓋以色列視為非常重要的要素，例如伊朗彈道導彈計畫、以及德黑蘭對哈馬斯、也門胡塞組織和黎巴嫩真主黨等武裝團體相關問題。

伊朗則明確表示，談判範圍應僅限於核計畫，並堅持保留提升鈾濃縮能力的權利。美國與伊朗此前已在阿曼重啟會談，但前一輪談判因以伊戰爭和美國空襲而中斷。