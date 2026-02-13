Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢 | 特朗普給最後時限 警告伊朗1個月內達協議 傳第2艘航母將赴中東

即時國際
更新時間：14:53 2026-02-13 HKT
發佈時間：14:53 2026-02-13 HKT

美國總統特朗普周四（11日）對伊朗發出強硬警告，若伊朗未能在一個月內達成核協議將面臨極為慘痛的後果，同時考慮派遣第2艘航空母艦前往中東。美聯社引述消息人士報道，全球最大航母「福特號」將前往中東部署，加入該區的「林肯號」行列，將令中東同時有2艘航母。

特朗普在白宮會晤到訪的以色列總理內塔尼亞胡一天後稱，希望美國與伊朗之間的核談判能在未來一個月內取得成果，「我們必須達成協議，否則後果將會非常痛苦、非常慘痛。我不希望這種情況發生，但我們必須達成協議。如果伊朗不達成協議，這對他們來說將會是非常慘痛的經歷」。

相關新聞：
伊朗局勢︱美伊下周重啟談判　特朗普：未達成協議或再派航母戰鬥群

全球最大的美國航母「福特號」將前往中東部署。美聯社
全球最大的美國航母「福特號」將前往中東部署。美聯社
特朗普表示，考慮派遣第2艘航空母艦前往中東。美國海軍
特朗普表示，考慮派遣第2艘航空母艦前往中東。美國海軍
特朗普在白宮會晤到訪的以色列總理內塔尼亞胡。新華社
特朗普在白宮會晤到訪的以色列總理內塔尼亞胡。新華社

擬向中東派第2艘航母

特朗普正在考慮派遣第2艘航空母艦前往中東，以向伊朗施壓。他再提去年7月以色列與伊朗12天戰爭期間，他下令美軍空襲德黑蘭核設施的行動。他稱：「我們會看看能否與他們達成協議，如果不行，我們將進入第二階段。第二階段對他們來說將會非常嚴厲。」

美聯社其後引述消息人士報道，全球最大的「福特號」將前往中東部署，令該區同時有2艘航母。「林肯號」航母戰鬥群早已在該區就位。

到訪美國的內塔尼亞胡表示，此行目的在於敦促特朗普在伊朗核談判中採取更強硬立場，特別要求將伊朗彈道導彈武器納入協商範圍。

以總理要求伊朗導彈納入協商

內塔尼亞胡在離開華府前指出，雖然特朗普相信目前創造的條件可能促成協議，加上伊朗肯定明白上次沒有達成協議是個錯誤，但他仍對於美伊兩國是否能夠達成協議抱持懷疑態度。

他強調，談判不應只限於核議題，也要涵蓋以色列視為非常重要的要素，例如伊朗彈道導彈計畫、以及德黑蘭對哈馬斯、也門胡塞組織和黎巴嫩真主黨等武裝團體相關問題。

伊朗則明確表示，談判範圍應僅限於核計畫，並堅持保留提升鈾濃縮能力的權利。美國與伊朗此前已在阿曼重啟會談，但前一輪談判因以伊戰爭和美國空襲而中斷。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
01:53
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
社會
8小時前
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
影視圈
6小時前
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
影視圈
7小時前
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
社會
5小時前
融合科技、生活與藝術創意 城大《創新演煉》展覽 —— 以創科塑造未來
活動資訊
6小時前
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
01:13
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
突發
4小時前
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
影視圈
4小時前