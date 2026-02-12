Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

泰國校園槍擊︱校長失血過多身亡 17歲疑兇曾服精神科藥品入院去年12月出院

即時國際
更新時間：14:10 2026-02-12 HKT
發佈時間：14:10 2026-02-12 HKT

泰國宋卡府校園周三（11日）發生槍擊案，該校校長遭槍擊後因失血過多於今日（12日）凌晨死亡。 

相關新聞：泰國合艾17歲槍手搶警槍闖入校園 射傷校長劫持師生

泰國國家警察總署周四（12日）在社交媒體上說，宋卡府校園槍擊案共造成1人死亡、兩人受傷。死者為該校校長，傷者為該校兩名學生。疑犯已被逮捕，是一名17歲的當地男性。他使用從警察處盜取的槍支行兇，曾因服食精神類藥品入院治療，去年（2025年）12月剛出院。 

宋卡府公共關係部門事發當日曾表示，槍手當天闖入學校開槍，並一度挾持多名教師和學生作為人質。

