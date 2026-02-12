泰國啟動健康改革 飲品減甜預設「半糖」

泰國公共衛生部昨日正式啟動一項健康改革，宣布全國飲品的「正常甜」都要甜度減半，變成原配方的「半糖」。據悉這項政策不僅是建議，而是一場由政府主導，與Cafe Amazon、All Cafe及Black Canyon等9大知名連鎖品牌深度合作的集體行動。

泰國奶茶等飲品以甜度高聞名，以往一杯16安士冰咖啡或泰式奶茶，動輒含有6至7茶匙的糖分。當局意識到，與其單純勸導民眾減少糖分攝取，不如直接改變「正常」的定義，預設低糖以減低大眾在無意識間攝取的熱量，進而對抗日益嚴重的肥胖與慢性病問題。

