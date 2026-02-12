美設5．15大限 烏克蘭總統擬春季大選兼公投

英國《金融時報》昨日援引消息人士的話報道，美國施壓烏克蘭最遲在5月15日舉行總統大選，並就與俄羅斯達成的任何和平協議進行公投，否則危及美方擬提供的安全保障。烏克蘭已着手規劃相關投票，總統澤連斯基有意於本月24日，公布總統大選和全民公投的計劃。

美希望6月前讓戰爭落幕

《金融時報》指烏克蘭和西方官員及知情人士透露，白宮對基輔施以強大壓力，要求在烏方在今年春季完成和平談判。澤連斯基上周曾向媒體表示，美方希望在6月底前簽署所有文件，為二戰以來歐洲最大規模衝突畫下句點。他說：「他們說希望在6月前完成一切......讓戰爭落幕。」澤連斯基還說，白宮有意將重心轉向美國11月的中期選舉，「他們想要一個明確的時程表」。

知悉內情的烏克蘭與歐洲官員說，澤連斯基打算在俄羅斯攻烏屆滿4周年的2月24日，宣布將舉行總統大選及和平協議公投。若舉行選舉，將是澤連斯基政治立場的重大轉向。他過去多次主張，在國家處於戒嚴狀態、數以百萬計民眾流離失所，約兩成國土遭俄羅斯佔領之際，烏克蘭無法舉行全國選舉。民調顯示，在戰爭疲乏與核心圈涉及貪腐醜聞的衝擊下，澤連斯基的支持度已不如4年前。

烏克蘭與西方官員強調，選舉時程與美方最後通牒仍取決於多個變動因素，包括能否在與俄羅斯總統普京的談判中取得進展，以及澤連斯基能否爭取到他認為公平且烏克蘭民眾能接受的協議。俄烏目前在烏東頓巴斯地區的領土議題上仍存在重大分歧，澤連斯基拒絕在領土上讓步。

《金融時報》指出，根據目前規劃時程，烏克蘭國會將在3月與4月審議修法，以允許在戰時選舉。但專家警告，戰時倉促舉行選舉，意味在數十萬大軍部署前線、數百萬民眾流離失所的情況下進行投票，選舉正當性恐受衝擊。

