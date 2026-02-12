孟加拉今大選 Z世代不滿「搵工比推翻政府更難」

成衣大國孟加拉今日舉行國會大選，是2024年夏天爆發「Z世代革命」、逼使時任總理哈西娜下台以來，當地首次大選。當年Z世代（通常指1997年至2012年之間出生的一代人）領軍推翻哈西娜政府，但現在卻發現求職比推翻政府還難。民調顯示，孟加拉民族主義黨和伊斯蘭大會黨支持度接近，伊斯蘭大會黨提倡大減婦女工時，以便她們留家中，則引起婦女不滿。

孟加拉現政府是由諾貝爾獎得主尤努斯領導、於2024年8月上台的過渡政府。該政府一開始便承諾進行民主和經濟改革，但實際成果寥寥。許多年輕人尤其感到失望，因為最初加入新政府並隨後組成國家公民黨的學生領袖們，未能改善他們的生活。

過渡政府未能實現經濟改革

孟加拉近年大學教育急速擴張，每年至少有70萬名大學畢業生進入勞動市場。但企業界人士反映，許多畢業生缺乏實用技能。《華爾街日報》引述首都達卡一間服裝廠的老闆喬杜里說：「我們不需要這麼多歷史系學生，這與就業市場不匹配。」不少企業寧願選擇職業技術學校的畢業生。

政府數據顯示，孟加拉失業人口中，約有三分一（即約90萬人）是大學畢業生。2024年，大學畢業生的失業率升至近14%，較2010年的5%大增。相較之下，未接受過正規教育者的失業率僅為1.3%。

在大選前夕，民調顯示民族主義黨有望贏得選舉，伊斯蘭大會黨則料獲得歷史性的高票，成為一股重要力量。伊斯蘭大會黨在哈西娜執政期間被禁止參選。由年輕人領導的國家公民黨現已與伊斯蘭大會黨結盟，這引起了許多學生的擔憂。伊斯蘭大會黨提倡大減婦女工時，從8小時減少至5小時，政府將補貼她們損失的收入，以便她們待家中。女性佔孟加拉勞動力的44%，是南亞比例最高的國家。

民族主義黨的熱門總理候選人拉赫曼則表示，該黨計劃提供激勵措施，以擴大鞋類和製藥等勞動密集型產業，並加強諸如木工等職業技能培訓。