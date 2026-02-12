Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

荷蘭啤酒巨頭喜力裁員 6000人將失業

即時國際
更新時間：09:07 2026-02-12 HKT
發佈時間：09:07 2026-02-12 HKT

正面臨營運壓力的荷蘭著名啤酒商喜力（Heineken）表示，鑑於其正面對「充滿挑戰的市場環境」，啤酒銷量較去年下滑，該公司將最多裁減6000個職位。

喜力昨表示，將「透過大規模提升生產效率，以實現顯著的成本節約，並於未來兩年內裁減5000至6000個職位」。喜力在全球擁有約8.7萬名員工，是僅次於百威英博的世界第二大啤酒釀日造商。喜力行政總裁范登布林克發聲明說：「我們對啤酒市場近期的預期仍然保持謹慎。」執掌公司接近6年的范登布林克上月突然宣布將卸任，消息令公司上下感到意外。

