柬埔寨電騙｜4日累計遣返逾千華人 當局加速清剿電詐

自上周六（7日）起，柬埔寨連續4日遣返境內涉嫌從事電訊詐騙活動的中國籍人員，累計人數達1060人，顯示柬方正持續加大對電詐犯罪的高壓打擊力度。

《柬中時報》報道，根據官方通報，7日晚遣返中國籍涉電詐人士110人，8日晚遣返312人，9日晚遣返319人，10日晚再遣返319人。據悉目前仍有大量含中國籍在內的涉詐人員被集中安置，正接受調查與審查，等待進一步處理與遣返。由於涉案人員數量龐大、身份背景複雜，本輪遣返行動需分批實施，持續推進。

此前柬埔寨內政部發言人杜速克表示，全國性清剿電詐行動已全面展開，目標今年4月底前在全國範圍內完成清剿任務。