共同社調查顯示 逾8成民眾贊成自衛隊入憲

日本共同社民意調查顯示，超過八成民眾支持將自衛隊寫入憲法。高市周一在選後首次記者會上明言，將致力推動修改憲法，形容修憲是「着眼國家未來的重要挑戰」。

日本共同社11日進行問卷調查訪問465人，在回覆的403人中，對於把自衛隊寫入《憲法》第九條的修憲，有81.1%民眾「傾向於贊成」及「贊成」，回答「傾向於反對」及「反對」的則為9.4%。在今次眾院選舉中，對修改《憲法》第九條態度積極的自民黨和日本維新會獲得了三分之二以上議席。

按照日本現行制度，修憲須先由各黨向國會提交草案，再交由眾、參兩院的憲法審議會審查，並分別獲全體議員三分之二以上支持，最後交付全民公投，且須取得過半有效票數，方可正式修憲。

日本憲法第九條訂於二戰後，明確規定日本放棄以戰爭作為解決國際爭端的手段，並不維持具戰爭能力的武裝力量。多年來，是否修訂該條文一直是日本政壇最具爭議的議題之一。