南韓戒嚴風波｜尹錫悅內亂案下周四宣判 法院同意媒體直播

南韓前總統尹錫悅因2024年12月3日緊急發布戒嚴，動員軍警封鎖國會，並企圖拘捕時任主要政黨領袖和中選會職員，失敗後被指控主導內亂罪。特檢組向法官求處死刑，案件一審將於19日下午3時宣判。法院今日同意媒體直播宣判過程。



韓聯社報道，首爾中央地方法院刑事合議25庭指出，尹錫悅內亂罪審判過程將由法院負責拍攝，並即時傳送給各大媒體對外播送，但因技術因素可能略有延遲。

南韓直播前總統法院受審過程並非史上首次。2018年，前總統朴槿惠因閨蜜干政案、國情院特別活動費案接受審判；李明博則因貪污、受賄案出庭受審，皆允許媒體直播。此次宣判，也是三大特檢組（內亂、金建熙、殉職海軍陸戰隊）提出的案件中，第5宗直播宣判。

19日一審宣判中，尹錫悅將與前國防部長金龍顯、前國軍情報司令官盧尚元、前警察廳長趙志浩、前首爾警察廳長金峰植等7名核心軍警高層一同受審。審訊在中央地方法院第417號刑事大法庭舉行，該庭也是30年前另一前總統全斗煥主導內亂案一審的法庭。

特檢組對涉案官員已提出刑期建議，包括求處尹在錫死刑、金龍顯無期徒刑、盧尚元30年，趙志浩20年，金峰植15年等。

尹錫悅被控與金龍顯等人共謀，在沒有戰爭或國家緊急狀態的迹象下，強行發布違憲違法的緊急戒嚴，意圖擾亂國家秩序，並動員戒嚴軍與警察封鎖國會，阻止國會解除戒嚴決議。此外，他還涉嫌企圖拘捕時任國會議長禹元植、當時共同民主黨黨代表李在明（現任南韓總統）、時任國民力量黨代表韓東勳以及中央選舉管理委員會人員。