伊朗局勢︱美伊下周重啟談判　特朗普：未達成協議或再派航母戰鬥群

中東局勢緊張，外界關注美國會否向伊朗進行軍事行動。美國總統特朗普稱他正在考慮，若下周與伊朗的談判未能取得成果，或向中東地區再派遣一支美國航母戰鬥群，為可能的軍事行動做準備。

美國和伊朗上周五在阿曼恢復談判，這是自6月以來雙方首次重啟對話。但與此同時，特朗普也在海灣地區推進大規模軍事集結。



特朗普預計，第二輪美伊談判將在下周舉行。他同時提出，若雙方未能達成協議，就必須採取非常強硬的行動。「我們有一支艦隊正在前往那裡，另一支也可能會出動，」特朗普說。他補充稱，自己正在「考慮」再派遣一支航母戰鬥群。

美國官員證實，政府內部確實討論過向該地區增派第二支航母打擊群的可能性。



美軍「林肯號」航空母艦戰鬥群上月已駛入中東。在加沙戰爭期間，美國曾在該地區長期同時部署兩支航母編隊。