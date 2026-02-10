南韓32所地方醫學院擴醫生學額 5年年均增約668人

南韓因擴招醫學生導致醫生罷工逾1年，至去年4月暫緩擴招計劃始平息風波。南韓政府10日宣布，2027年度再次啟動擴招，首爾以外的32所地方醫學院，在5年間，每年平均擴招約668名學學生。



韓聯社報道，南韓保健福祉部10日決定，在2027學年度將醫學院招生規模較醫政矛盾發生前增加490人；2028至2029學年度，每年擴招規模增至613人；2030至2031學年度，每年擴招規模增至813人，五年間年均擴招約668人。

擴招計劃以首爾以外地區的32所醫學院為對象，自2027年至2031年分階段擴大醫學生培養規模。涉及的院校中，凡是超過醫政矛盾發生前招生規模（以2024學年度3058人為基數）的新增名額，均納入地區醫生培養計劃，由政府定向培養，畢業後須到指定地區從事醫療服務十年。

資料顯示，南韓醫學院招生規模自1950年代的1040人起步，1998年增至3507人；受醫藥分家改革影響，2006年縮減至3058人，並一直維持至2024年。尹錫悅政府曾決定在2025學年度一次性擴招2000人，將招生規模提高至5058人，但因部分高校擔憂大幅擴招帶來負面影響而調整招生計劃，全國醫學院實際僅招收4567人。2026學年度，招生規模重新回到了擴招前的3058人水準。