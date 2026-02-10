愛潑斯坦案 | 獲閣員表態支持 施紀賢重申不會辭職

英國首相施紀賢（Keir Starmer）因為曾任命與已故美國富豪淫媒愛潑斯坦關係密切的文德森（Peter Mandelson）出任駐美大使，面對強大政治壓力。他的幕僚團隊已連續有2名高層離職，蘇格蘭工黨領袖薩爾瓦爾（Anas Sarwar）亦公開呼籲施紀賢下台，以免拖累工黨在今年5月蘇格蘭議會選舉的選情。但施紀賢重申他不會辭職，多名內閣成員亦相繼支持他。

愛潑斯坦案引發英政壇震盪

文德森與愛潑斯坦的關係，已成為施紀賢政府的全面危機，他在工黨內部的權威也因此受到重創，儘管他從未見過愛潑斯坦。

相關新聞：

兩大幕僚離職 英揆「命懸一線」

施紀賢（右）因為曾任命與愛潑斯坦關係密切的文德森（左）出任駐美大使，面對強大政治壓力。美聯社

施紀賢陷入政治危機。美聯社

蘇格蘭工黨領袖薩爾瓦爾（圖）公開呼籲施紀賢下台。美聯社

副首相兼司法大臣林德偉（圖）表態支持施紀賢。法新社

繼首相辦公廳主任麥克斯威尼（Morgan McSweeney）後，通訊主管艾倫（Tim Allan）周一亦請辭，有分析認為施紀賢的高級幕僚相繼辭職，令人憂慮團隊運作情況。

施紀賢：不會放棄使命

工黨已有一些議員主張，施紀賢應為任命文德森為駐美大使辭職。蘇格蘭工黨領袖薩爾瓦爾也加入呼籲，強調唐寧街的領導層必需更換。

對此施紀賢周一（9日）在閉門會議上向數十名工黨議員發表講話，聲稱他不會放棄職位。施紀賢說：「我參與過的每一場戰鬥，都以我勝利作為落幕。我不會放棄我的使命和對國家的責任。」

支持施紀賢的工黨議員表示，施紀賢的講話贏得了原本躁動不安的議員們的支持。工黨議員柯蒂斯（Chris Curtis）說：「過程中存在一些艱難時刻，但他（施紀賢）確實讓大家的氣氛活躍了起來。」

多名重要閣員表態支持

一些被認為是施紀賢潛在挑戰者的工黨成員，也紛紛支持施紀賢。英國副首相兼司法大臣林德偉（David Lammy）在X上表示：「我們不應讓任何事情分散我們改變英國的注意力，我們支持首相這樣做。」

外相顧綺慧（Yvette Cooper）在社交媒體上指出：「在這個世界局勢至關重要的時刻，我們不僅需要在國內，更需要在國際舞台上發揮領導作用。」

除此之外，財相李韻晴（Rachel Reeves），以及防相賀理安（John Healey），均表態支持施紀賢繼續領導英國政府。