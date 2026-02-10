Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢 | 美發霍爾木茲海峽航行指引 建議掛美旗商船遠離伊朗領海

更新時間：09:39 2026-02-10 HKT
美國與伊朗關係持續緊張之際，美國海事局周一（9日）針對商船通行霍爾木茲海峽發布最新指引，建議懸掛美國國旗的商業船隻遠離伊朗領海，同時應避免與伊朗部隊衝突。

霍爾木茲海峽作為中東石油運輸要道，部分海域位於伊朗領海之內，伊朗過去曾威脅封鎖海域，並曾以涉嫌走私為由，扣押航經當地的商船與油輪。

霍爾木茲海峽作為中東石油運輸要道，部分海域位於伊朗領海之內。美聯社
美軍在中東部署多艘軍艦。美國海軍
指伊朗曾扣押商船

隸屬於美國交通部的海事局在官網公布關於霍爾木茲海峽的航行指引，建議懸掛美國國旗的商業船舶在不影響航行安全的前提下，盡可能遠離伊朗的領海航行，船舶在霍爾木茲海峽向東航行時，建議要盡量靠近阿曼領海。

據該部門稱，途經霍爾木茲海峽和阿曼灣的商船長期以來一直面臨被伊朗軍隊登船、盤問、拘留或扣押的風險。

籲勿武力反抗

指引中同時表示：「如果伊朗部隊登上懸掛美國國旗的商船，船員不應以武力方式抵抗登船人員。」

指引補充說：「美國政府正在不斷評估該地區的海上安全形勢，以識別和區分威脅，維護航行自由，確保商業自由流通，並保護美國船隻、人員和利益。」

特朗普進一步施壓

伊朗最高外交官員上周五（6日）表示，由阿曼斡旋的美伊核談判已有好的開始並將持續，外界擔心談判破裂恐使中東更接近戰爭。

美國總統特朗普已進一步對伊朗施壓，上周五簽署行政命令，授權向任何直接或間接向伊朗採購商品的國家進口商品，加徵例如25%的關稅。

