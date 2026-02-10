Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英國放寬申請BNO簽證資格 中國駐英使館：其行可鄙

更新時間：14:38 2026-02-10 HKT
發佈時間：14:38 2026-02-10 HKT

英國政府宣布放寛港人移英。中國駐英國使館發言人回應指，中方一貫堅決反對英方操弄BNO問題、干涉中國內政。

發言人指出，英方此前類似做法已導致一些受蠱惑的港人背井離鄉，到英國後遭受歧視、生計窘迫，淪為「二等公民」。英方現在進一步玩弄BNO伎倆，其行可鄙，其心可誅。

 

中方敦促英方認清大勢，停止政治操弄，停止干涉香港事務和中國內政，否則必將自取其辱、自食惡果！

英國政府較早前宣布，英國國民（海外）身份（BNO）持有人的子女，若在1997年香港回歸當日未滿18歲，而現在已經成年，將可獨立申請透過BNO「5+1」計劃移民英國，且可帶同伴侶及子女赴英。英國當局預計未來5年將有2.6萬抵達英國。

公布稱，此前的計劃有漏洞導致同一家庭內發生不公平的情況，一些子女可以移居，一些子女卻不合乎資格，這次放寬可以彌補這個漏洞。

自從BNO移英計劃推出以來，有超過23萬人獲批簽證，接近17萬人已經移居英國。

