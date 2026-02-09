Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本眾議院選舉 | 是否參拜靖國神社 高市：正努力營造環境

即時國際
更新時間：09:31 2026-02-09 HKT
發佈時間：09:31 2026-02-09 HKT

日本執政自民黨在總裁高市早苗領軍下，在眾議院大選取得壓倒性勝利，外界持續關注她是否參拜靖國神社。高市被傳媒問及未來是否參拜靖國神社時回應，「正在努力營造環境」、「將爭取獲得盟國與周邊各國理解」。

高市周日（8日）晚回應富士電視台選舉節目評論員橋下徹有關「何時去參拜靖國神社」的問題時說：「正在努力營造（參拜）的環境。」

外界關注高市早苗是否會參拜靖國神社。美聯社
靖國神社因為供奉二戰甲級戰犯，備受爭議。美聯社
爭取盟友鄰國理解

高市並提及已故前首相安倍晉三任內參拜時引發的風波，她表示：「安倍首相前往參拜時，事先與美方溝通。即使如此，仍接到當時美國副總統拜登的抱怨。」

高市為此說：「首先要確實取得盟國理解，也要獲得周邊國家的理解，營造一個彼此都能對為國犧牲者表達敬意的環境，這是我的目標。」

供奉二戰甲級戰犯 備受爭議

靖國神社因為供奉二戰甲級戰犯，備受爭議，只要日本首相或內閣閣員前往參拜，就會引發中國與南韓等鄰國強烈反彈。

自2013年來就沒有日本首相參拜過靖國神社。安倍晉三2013年以首相身分參拜靖國神社時，遭到中國、南韓政府嚴厲譴責，連最大盟友美國也罕見公開表達失望之意。

