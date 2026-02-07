Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國軍售 | 特朗普簽令調整順序 高國防支出盟友優先 終止「先到先得」

更新時間：11:53 2026-02-07 HKT
發佈時間：11:53 2026-02-07 HKT

美國白宮宣布，總統特朗普已簽署「美國優先武器轉移戰略」行政命令，美方未來將優先向國防支出較高、具地區戰略重要性的國家出售或轉讓武器，改變過去軍售「先到先得」的模式。

這項行政命令並未點名任何國家，意味美國軍售政策將出現重大轉變，重新調整美國武器出口客戶的優先順序，國防機構將向那些在防務方面投入大量資金、地處關鍵地區或發揮重要作用的國家優先出售軍火。主要的目的是加速武器交付給關鍵盟友，並將對方支付的款項運用在擴大美國生產能力上。

美批6億美元軍事合同 擬助台建防空系統

未點名任何國家

根據這項新戰略，美國國防部長、國務卿與商務部長將負責制定優先銷售的武器平台與系統清單，並識別符合該戰略目標的潛在軍售機會。

美國數十年來軍售銷售一直遵循著「先到先得」的原則，只有部分特殊情況下才會給予優先權。白宮指出，先前的做法導致交付延誤、生產進度落後，透過優先制度能確保美國軍售在支持國家安全的同時，還能加速振興國內產業。

2025年，北約領袖支持將國防支出目標提高至國內生產總值（GDP）的5%，並重申彼此在遭受攻擊時共同防衛的承諾。

