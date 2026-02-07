加拿大電動車新戰略 與中國合作生產並出口

加拿大總理卡尼（Mark Carney）當地時間5日宣布包括重啟購車補貼的電動汽車發展新戰略，並指將與中國合作推動加國本土生產和出口電動汽車。

據新華社報道，加拿大將啟動一項為期5年、耗資加幣23億元（約港幣131億元）的「電動汽車可負擔計畫」，為相關消費者提供補貼。加國政府還將實施更嚴格的溫室氣體排放標準，目標是到2040年實現90%的電動汽車普及率。

加拿大將致力促進電動汽車領域的大規模投資，包括加強對中國合作。 路透社

此外，加國政府還將撥款30多億元幫助汽車行業轉型發展，投資15億元擴建全國的電動汽車充電網絡基礎設施，並透過實施減稅政策，鼓勵企業投資清潔技術和電動汽車領域。

報道引述加拿大總理府公布的聲明，加拿大將致力促進電動汽車領域的大規模投資，包括加強對中國合作，以實現加拿大汽車出口市場多元化，並將加拿大打造成全球電動汽車領域的領導者之一。

目前，逾9成加拿大製造的汽車以及6成加拿大製造的汽車零部件出口至美國，而美國汽車關稅正威脅加拿大的汽車製造業以及12.5萬個直接相關的就業崗位。

卡尼1月14至17日訪問中國，與中國簽署了系列協議，包括將中國電動車關稅從100%大降為6.1%，每年限額進口4.9萬輛。

加拿大政府當時表示，將在3年內推動中國企業在加拿大設立合資企業，促進本國電動汽車供應鏈發展。

