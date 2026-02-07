Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

加拿大電動車新戰略 與中國合作生產並出口

即時國際
更新時間：11:55 2026-02-07 HKT
發佈時間：11:55 2026-02-07 HKT

加拿大總理卡尼（Mark Carney）當地時間5日宣布包括重啟購車補貼的電動汽車發展新戰略，並指將與中國合作推動加國本土生產和出口電動汽車。

據新華社報道，加拿大將啟動一項為期5年、耗資加幣23億元（約港幣131億元）的「電動汽車可負擔計畫」，為相關消費者提供補貼。加國政府還將實施更嚴格的溫室氣體排放標準，目標是到2040年實現90%的電動汽車普及率。

加拿大將致力促進電動汽車領域的大規模投資，包括加強對中國合作。 路透社
加拿大將致力促進電動汽車領域的大規模投資，包括加強對中國合作。 路透社

此外，加國政府還將撥款30多億元幫助汽車行業轉型發展，投資15億元擴建全國的電動汽車充電網絡基礎設施，並透過實施減稅政策，鼓勵企業投資清潔技術和電動汽車領域。

報道引述加拿大總理府公布的聲明，加拿大將致力促進電動汽車領域的大規模投資，包括加強對中國合作，以實現加拿大汽車出口市場多元化，並將加拿大打造成全球電動汽車領域的領導者之一。

目前，逾9成加拿大製造的汽車以及6成加拿大製造的汽車零部件出口至美國，而美國汽車關稅正威脅加拿大的汽車製造業以及12.5萬個直接相關的就業崗位。

卡尼1月14至17日訪問中國，與中國簽署了系列協議，包括將中國電動車關稅從100%大降為6.1%，每年限額進口4.9萬輛。

加拿大政府當時表示，將在3年內推動中國企業在加拿大設立合資企業，促進本國電動汽車供應鏈發展。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
01:06
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
3小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
17小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
19小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
14小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
4小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
1小時前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT