日本眾議院選舉｜民調：自民黨陣營望奪逾310議席 投票日大雪波及在野聯盟選情

即時國際
更新時間：12:04 2026-02-06 HKT
發佈時間：12:04 2026-02-06 HKT

日本眾議院選舉周日（8日）舉行，日媒新一輪民調顯示，自民黨與日本維新會合組的執政聯盟，有望在全部465個議席中，取獲逾300席。

《日經新聞》在周二（3日）至周四（5日）在全國作電話和網絡民調，除了預料執政聯盟大勝，由立憲民主黨與公明黨組成的在野陣營「中道改革連合」，所得議席可能從現有的167席減半至約80席。

野田佳彥代表的在野陣營，選情或受大雪影響。美聯社
野田佳彥代表的在野陣營，選情或受大雪影響。美聯社

自民黨鎖定至少奪261席

據報自民黨目前已將目標議席鎖定至261席，達至「絕對穩定多數」。如果自民黨如意算盤打響，將可壟斷眾議院各委員會的主席職位，並在所有委員會獲得多數席次。

自民黨與日本維新會目標建立多數派「執政聯盟」。民調顯示，兩黨極可能包攬超過310席，佔全部議席三分之二以上，如此執政聯盟將可在眾議院推翻遭參議院否決的法案，再在眾議院通過。至於憲法修正案，仍需參眾兩院各有三分之二議席同意才可通過。

民調選情或過於樂觀

不過有前自民黨閣僚也憂慮，選情調查形勢或過於樂觀，或會有選民認為不投票也無所謂。

不過日本氣象廳預料，周五（6日）起北至西的日本海一側將持續降雪，降雪在周日（8日）投票日達至高峰。大雪令部分地區達警報級別，癱瘓交通。

在野「中道改革連合」尤其關注大雪影響，日本共同社報道，立憲民主黨在下大雪的北海道和東北地區向來佔優，在野黨的支持者可能因大雪無法投票，影響在野陣營選情。

