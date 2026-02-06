俄烏和平談判結束 達成互換157戰俘 澤連斯基：近期再晤

圍繞持續近四年的俄烏戰爭，俄羅斯與烏克蘭代表團一連兩天（4日及5日）在阿聯酋阿布扎比舉行三方會談。在美國斡旋下，雙方達成自去年10月以來首次大規模換俘協議，涉及314名戰俘。烏克蘭總統澤連斯基形容談判並不輕鬆，但在美方支持下，三方已同意近期再次會晤，共同尋求停火解決方案。

美特使稱外交見切實成果

是次會談由美國總統特使威特科夫（Steve Witkoff）居中協調。俄方由總統普京特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）率領，烏方則由國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫（Rustem Umerov）領導。

是次會談由美國總統特使威特科夫（左一）居中協調。美聯社

澤連斯基形容談判並不輕鬆，但在美方支持下，三方已同意近期再次會晤，共同尋求停火解決方案。美聯社

俄烏戰爭持續近四年仍未結束。美聯社

威特科夫於會後發表聲明，形容談判「細緻且富有成效」。根據協議，俄烏雙方已各自交出157名戰俘，合共314人重獲自由。美方認為，是次進展證明外交努力正取得切實成果，為結束戰爭注入動力。俄方代表德米特里耶夫亦表示會談正朝積極方向發展，惟同時批評部分歐洲國家試圖干擾和平進程。

澤連斯基：領土讓步仍屬紅線

烏克蘭總統澤連斯基周四對談判進展表示肯定，並強調基輔希望看到俄羅斯加快結束入侵的步伐。儘管談判取得初步成功，但領土爭議仍是最大難題。對烏克蘭政府而言，放棄被俄軍佔領的領土仍是不可逾越的紅線。

然而，民意似乎出現細微變化。最新民調顯示，約40%受訪烏克蘭民眾表示，為換取安全保障，願意支持放棄頓巴斯地區（Donbas）。不過，主流民意仍堅決反對在領土問題上作出任何讓步，分析員亦質疑，即使烏方在頓巴斯退讓，是否足以令莫斯科全面止戰。

隨着俄烏雙方均表示會談進展積極，外界預期下一輪三方會談將聚焦於更具體的和平路線圖。烏梅羅夫指出，首日談判已重點關注具體步驟及可行的解決方案。在美國積極介入下，這場影響全球局勢的衝突能否在今年內劃上句號，將取決於未來數周的外交博弈。