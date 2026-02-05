西班牙擬禁青少年用社媒 馬斯克批首相暴君

社交媒體易讓人成癮，歐洲對之取態日益強硬，西班牙首相桑切斯周二（3日）稱，西班牙計劃禁止16歲之下未成年人使用社交媒體，這些平台須實施年齡驗證機制。美國科技大亨馬斯克怒批桑切斯是暴君、人民的叛徒。

多國關注青少年用社媒

桑切斯領導的左翼執政聯盟一再批評社交媒體充斥仇恨言論、色情內容及惡意假訊息。他在杜拜的世界政府峰會發表演說時談到：「我們的孩子暴露於他們不應獨自探索的空間……我們不會再接受這樣的狀況。」澳洲去年12月成為全球首個禁止16歲之下孩童使用社交媒體的國家，引起英國、法國等其他考慮採取類似措施的國家密切關注。

桑切斯說，西班牙已與另外5個歐洲國家組成「數碼意願聯盟」，以協調並執行跨境監管。

將提法案規管社媒非法言論

他還提到，西班牙下周將提出法案，要求社交媒體高層為非法及仇恨言論內容負起個人責任，並將操縱演算法、擴散非法內容定為刑事犯罪。他提議包括建立追蹤網絡仇恨言論的系統，並要求社交平台導入年齡驗證。希臘一名政府高層消息人士透露，希臘也將對15歲之下孩童宣布類似禁令。

全球首富、社交平台X的老闆馬斯克在X平台發文說：「卑劣的桑切斯是暴君，是西班牙人民的叛徒。」約一個半小時後他加重批評，發文說：「桑切士才是真正的法西斯極權主義者。」根據Ipsos去年8月公布的民調，約82%的西班牙人認為應禁止14歲之下孩童使用社交媒體。