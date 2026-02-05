Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐盟與美建關鍵礦產夥伴關係 減低對華依賴

更新時間：08:36 2026-02-05 HKT
發佈時間：08:36 2026-02-05 HKT

美媒報道，歐盟將向美國提出建立關鍵礦產夥伴關係，共同抗衡中方影響力。此外，特朗普政府周三召集了逾50國代表在華盛頓磋商關鍵礦產合作，旨在提升各國取得關鍵礦產的管道，圖削弱中國的主導地位。中國外交部發言人回應道，各國都共同維護產供鏈穩定暢通。

知情人士透露，歐盟已準備與美國簽署一份諒解備忘錄，計劃3個月內制訂出一份關鍵礦產的「戰略夥伴關係路線圖」。據悉，這項夥伴關係旨在探索不依賴中國而取得關鍵礦產的方式，這些礦產是大多數現代技術發展所必需的原料。據稱，美國和歐盟目前都高度依賴中國廉價且充足的礦產，這有利北京可利用供應鏈來發揮影響力。

歐盟要求尊重領土完整

知情人士稱，上述提案包含多種降低對華依賴的方法。該備忘錄建議，歐盟與美國應探索共同的關鍵礦產專案及價格支撐機制，並提出保護雙方市場免受外部礦產供應過剩及市場操控的策略。知情人士並說，歐盟提案也要求雙方尊重彼此的領土完整性（美國總統特朗普早前表明有意購買礦產資源豐富的格陵蘭，導致美歐關係幾乎決裂）。

此外，美國周三召集了50多國的代表包括盟國部長等高官在華盛頓舉行會談，旨在提升各國獲取關鍵礦產的管道。南韓、印度、泰國、日本、德國、澳洲、剛果民主共和國等國都有派員出席，但美國尚未公布完整名單。據悉特朗普政府及其夥伴正權衡一系列措施，包括協調貿易和投資激勵措施、鼓勵在中國境外發展新的採礦和加工能力，以及探索諸如價格下限、戰略儲備和出口限制等市場干預手段，以削弱北京對先進製造業和供應鏈的影響力。

強化關鍵礦產供應鏈

美國內政部長伯古姆說，澳洲、日本、南韓、泰國、沙特阿拉伯等已加入關鍵礦產貿易俱樂部，本周預期再11個國家加入。他還說，另有20個國家對加入該聯盟表現出「濃厚興趣」。美國國務卿魯比奧和副總統萬斯將在華府這場有歐亞、非洲和拉丁美洲部長級官員出席的會議上發言。美國國務院稱，此次會議旨在「推進集體行動，以實現關鍵礦產供應鏈強化與多元化」。

對於歐美擬建關鍵礦產夥伴關係，中國外交部發言人林劍昨日回應道，在維護關鍵礦產全球產供鏈穩定與安全問題上，中方的立場沒有變化，各方都有責任為此發揮建設性作用。林劍昨回答記者提問時表示：「中方一貫認為各國都應當遵守市場經濟原則和國際經貿規則，加強溝通對話，共同維護國際產供鏈的穩定暢通，推動世界經濟穩定發展。」

特朗普日前宣布啟動關鍵礦產儲備「金庫計劃」，公私合資120億美元。美國跨黨派參議員正推動規模700億美元的資金方案，強化對關鍵礦物產業的融資支持。

