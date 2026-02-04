伊朗局勢｜伊擬更改談判地點及議程 特朗普：會談將如期舉行

伊朗和美國預計將進行核協議談判之際，美軍今天稍早擊落一架靠近美國航艦的伊朗無人機。美國總統特朗普表示，雙方本周仍將進行談判，「他們（伊朗）希望談判」，但他不願透露會談地點，僅說，將不只有一場會議。而據路透社引述消息報道，伊朗要求2月6日與美國的會談改在阿曼舉行，而非原定的土耳其伊斯坦堡，並將討論範圍限定為僅討論核問題，而不包括美國方面希望討論的彈道導彈和伊朗支持的海外活動等問題。

特朗普示警，隨著美國軍艦正航向伊朗，如果無法達成協議，可能會發生「不好的事情」。 路透社

特朗普下午在白宮橢圓形辦公室回應媒體詢問時表示，美國預計本周和伊朗進行的談判仍將進行，「他們希望能有所作為，我們也會看看是否能做些什麼」。

路透社報道，伊朗與美國官員2日透露，雙方6日將在土耳其恢復核談判。特朗普示警，隨著美國軍艦正航向伊朗，如果無法達成協議，可能會發生「不好的事情」。

白宮新聞秘書萊維特則向霍士新聞透露，美國與伊朗的會談仍計劃在本周晚些時候舉行。

林肯號航空母艦。 路透社

然而，伊朗方面已經要求修改此前的一些會議安排。例如原定此次會議將會有包括巴基斯坦、沙特阿拉伯、卡塔爾、埃及和阿聯酋在內的該地區其他幾個國家的部長級官員一同出席，但有消息人士透露，伊朗目前希望僅和美國展開雙邊會談。此外，伊朗也希望將會談地點改至阿曼，並僅討論伊朗核問題。

此外，上周有消息人士曾向路透社表示，特朗普向伊朗提出的恢復談判的條件中，明確包含有要求伊朗實現鈾濃縮活動歸零、限制其彈道導彈計劃、停止支持地區代理人三點。伊朗方面則長期表示這三項要求都是對其主權的侵犯。但有伊朗官員透露，伊朗領導人認為美國對其彈道導彈計劃提出的要求比對核問題提出的要求更不可接受。

值得注意的是，就在2月3日當天，伊朗和美國在伊朗附近海域還發生了兩宗摩擦。一方面，美國軍方3日表示在阿拉伯海擊落一架接近美軍「林肯號」航空母艦的伊朗無人機。伊朗方面則稱該無人機失聯原因不明。此外在霍爾木茲海峽，有伊朗船隻及無人機高速逼近美籍「史丹納號」油輪，並威脅要登船扣押該油輪。不過「史丹納號」油輪在加速駛離後獲得美軍軍艦護航。