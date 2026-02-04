日本陷「水晶貼紙之亂」 民眾攔截貨車狂搶 驚動名店停售避亂

日本近日掀起一股瘋狂的「水晶貼紙」搶購潮，一種名為「Bonbon Drop」的立體貼紙因質感剔透如糖果，深受各年齡層喜愛，導致全日文具店及書店全線斷貨。這場熱潮近日演變成社會亂象，不但有狂粉攔截送貨車，更有成年人為搶購不惜拆毀貨架，甚至引起黃牛黨炒賣至原價十倍。為免發生危險，包括澀谷Loft在內的多間連鎖名店已宣布緊急停售。

攔截貨車拆貨架 瘋狂行徑干擾店舖營運

據日媒報道，這款由文具商Courier推出的立體貼紙自去年秋季爆紅後，至今已售出逾千萬張。然而，近日社交平台瘋傳民眾湧往店舖瘋搶的畫面，令情況失控。一名折扣店員工訴苦指，店內查詢電話整天響個不停，嚴重妨礙處理正常業務。更有目擊者指，有民眾見到物資車抵達時，竟強行攔截司機，指着貨箱大喊要求交出貼紙。

亂象不限於此，有網民拍到不少成年人深夜帶同小孩排隊霸位，甚至在開門時強行拆除貨架，爭相撿拾散落在地上的貼紙。網上輿論紛紛譴責相關行徑，直言「看到人類的醜陋」、「身為大人卻為了一張貼紙失控，真的很可恥」。

售價炒高十倍 名店停售避難

隨着需求供不應求，二手網拍平台隨即出現炒賣熱潮。原本售價僅500日圓（約25港元）的貼紙，最高被炒至5,000日圓（約250港元），身價暴漲十倍。為了防止店內出現混亂或危險，大型連鎖店如島村（Shimamura）及澀谷Loft等已先後宣布暫停發售相關產品，直至另行通知。

復古風潮走樣 互換貼紙變騙案

有電視台分析，這股熱潮源於日本「平成時代」交換貼紙的復古風，深受年輕人及中年女性歡迎，甚至有人舉辦交換派對。然而，隨着「貼紙之亂」爆發，交換風氣亦告走樣，不少愛好者反映遭到欺詐，辛苦收集的真貼紙竟換來假貨，令這股純粹的興趣蒙上陰影。