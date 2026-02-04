美「連體姊妹花」分享親蜜私生活  現身兩月狂吸粉28萬  專家揭AI憂扭曲審美觀

一對以分享「共同身體親密生活」為賣點、短時間內在社交平台迅速爆紅的連體姊妹網紅，近日被證實並非真人，而是由人工智能生成。該帳號自開設2個月以來瘋狂吸納逾28萬名追隨者，其真實性引起外界關注。

這對自稱名為Valeria與Camila的「雙胞胎姊妹」，以帳號@itsvaleriaandcamila於2025年12月加入Instagram，至今已上載近百張照片及短片。內容以性感形象為主，不少畫面中兩人身穿比基尼或衣著暴露，亦曾出現與其他女性親吻的片段，成功吸引大量關注。她們亦透過限時動態與粉絲互動，分享所謂生活細節，包括自稱25歲、在美國佛羅里達州出生及成長，一個身體內同時擁有兩顆心臟，但可各自控制身體的一側等。

姊妹二人更向粉絲介紹自己的特殊情感世界，例如二人有時會有相同的渴望，但我們各自擁有自己的胃，因此可以吃不同的食物，有時也會在不同時間感到飢餓或口渴。又指兩人會約會男性，但「必須同時在身體和情感上被同一位男性吸引」。

二人在網絡上橫空出世，並因特殊的外型迅速吸納粉絲，令人嘖嘖稱奇。英國傳媒邀請人工智能專家進行分析後，證實這對「姊妹花」確為AI生成。AI專家Andrew Hulbert直言，相關影像「可以確認是人工智能產物」。

他指出，多個細節早已露出端倪，包括人物身體比例過於完美、皮膚毫無瑕疵，完全符合傳媒塑造的單一美感標準，與現實世界存在明顯落差。隨着畫面中加入更多人物，例如同一張照片內同時出現三名同樣「完美無缺」的人物，更顯不合常理。

赫伯特亦特別提到，姊妹二人的雙眼與膚色高度一致，是其中一個關鍵破綻。他形容整體效果「過於精緻、過於光鮮，像芭比娃娃一樣」，彷彿剛從包裝盒中取出，缺乏真實人類應有的細微差異。他補充，辨別人物是否由AI生成，可留意耳朵結構、手指數量，以及疤痕或印記是否在不同影像中出現於完全相同位置。

除專家分析外，亦有網民發現技術層面的漏洞。有眼利用戶指出，其中一張在雪糕店拍攝的照片中，背景餐單上的文字放大後全屬無意義亂碼，進一步佐證影像並非真實拍攝。

心理學界則提醒，AI網紅的流行或對大眾審美造成潛在影響。專家指出，長期接觸比例誇張、皮膚零毛孔的「完美形象」，或會令部分人將之視為正常標準，繼而對自身或伴侶的身體產生不滿，對心理健康及人際關係帶來隱憂。