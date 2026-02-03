法警突擊搜查Ｘ平台巴黎辦公室 馬斯克4月出席聆訊
更新時間：22:13 2026-02-03 HKT
發佈時間：22:13 2026-02-03 HKT
發佈時間：22:13 2026-02-03 HKT
法國巴黎檢控部門網絡罪行組，周二（3日）突擊搜查社交平台X在當地的辦公室，調查是否涉及串謀擁有兒童色情內容，並帶走懷疑違法的數據和資料，創辦人馬斯克與X平台前總裁雅克里諾（Linda Yaccarino）4月將出席聆訊。
法國當局2025年1月調查明X平台演算法是否被用作干預當地政治，這次突擊搜查為調查一部分，歐洲刑警（Europol）亦有參與。X未評論事件，但早前指調查損害言論自由，調查背後有政治操作。
當局指，調查包括X平台是否共謀持有或有組織傳播兒童色情圖片、利用性愛「深偽」技術侵犯他人肖像權，以及是否涉及有組織欺詐提取數據。
