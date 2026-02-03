安倍遇刺案 兇手山上徹也不服囚終身上訴
更新時間：17:05 2026-02-03 HKT
發佈時間：17:05 2026-02-03 HKT
《央視新聞》周二（3日）報道，日本前首相安倍晉三遇刺案，被告山上徹也方面不服判決，將提出上訴。
1月21日，日本奈良地方法院就此案作出判決，山上徹也被判無期徒刑。
日本前首相安倍晉三於2022年7月8日在奈良街頭助選時，遭45歲男子山上徹也暗殺身亡。案件發生超過三年，日本奈良法院周三（21日）判處山上徹也無期徒刑。日本檢方之前以「戰後史無前例的罪行」形容此案。
