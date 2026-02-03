美司法部文件：丘成桐牽線愛潑斯坦 推動清華大學設波士頓分校

美國司法部近日解封新一批與已故性罪犯愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相關文件，據報道，當中一系列電郵往來披露，世界知名華人數學家、前哈佛大學教授丘成桐，曾於2016年前後多次主動聯絡愛潑斯坦，並在其牽線下，推動北京清華大學於美國波士頓設立分校的構想。

哈佛大學校刊《The Harvard Crimson》引述司法部文件指，丘成桐在相關計劃中扮演關鍵中介角色，不但與愛潑斯坦保持頻密聯繫，亦曾引薦香港富商、中文大學晨興書院主要捐助人陳樂宗，作為潛在出資方，探討建校可行性。

清華大學求真書院院長、香港中文大學致真交叉數學科學院院長丘成桐。

報道指，世界知名華人數學家丘成桐曾多次主動聯絡愛潑斯坦。路透社

2016年4月，丘成桐透過電郵聯絡愛潑斯坦助理，透露清華正「認真考慮」在波士頓設立分校。新華社

文件顯示，丘成桐早於2011年已與愛潑斯坦會面；至2016年4月，他透過電郵聯絡愛潑斯坦助理，透露清華正「認真考慮」在波士頓設立分校。約一個月後，在丘成桐安排下，愛潑斯坦於紐約與時任清華大學校長邱勇會面，並一度獲邀同年訪京，但文件未顯示行程最終是否落實。

同年11月，丘成桐再向愛潑斯坦發送一封標註為「機密」的電郵，草擬清華波士頓校區的初步方案，並引薦陳樂宗，形容對方「對項目及會面均感興趣」。其後，愛潑斯坦與陳樂宗於哈佛廣場共進午餐，商討相關計劃。

雖然清華波士頓分校最終未能成事，但文件顯示，丘成桐、愛潑斯坦及哈佛學者Martin A. Nowak多年來一直嘗試促進哈佛與清華之間的學術合作。相關往來發生於愛潑斯坦2008年因涉及未成年性交易罪成、哈佛公開宣布與其切割之後，惹來外界關注。

報道指，丘成桐過去曾向《The Harvard Crimson》表示，自己與愛潑斯坦的「唯一接觸」僅屬間接，並聲稱並不清楚其背景；惟是次司法部文件披露的電郵內容，顯示其不但親自草擬建校構想，亦直接安排高層會面。

文件曝光後，丘成桐及陳樂宗均未有作出回應。

丘成桐生於廣東汕頭，自小在香港成長直至大學畢業，後赴美國深造並且入籍美國。曾獲菲爾茲獎、沃爾夫數學獎的丘成桐，是公認的當代最具影響力的數學家之一，曾擔任哈佛大學教授，至2022年改往北京清華大學任全職講席教授，目前擔任清華大學求真書院院長、香港中文大學致真交叉數學科學院院長。

陳樂宗是恒隆集團董事長陳啟宗的胞弟、晨興集團創辦人，2006年與陳啟宗捐款1億元在香港中文大學成立「晨興書院」，2014年再以其先父陳曾熙的名義向哈佛大學公共衞生學院捐贈3.5億美元，為校方歷來第二大單筆捐款，學院其後以其父名義重新命名。