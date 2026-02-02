日本南鳥島周邊試掘成功 6000米深海發現含稀土淤泥

日本政府周一（2日）宣布，上月啟程前往日本最東端南鳥島的深海鑽探船「地球號」，成功從6000米深海海底抽取到含有稀土的淤泥，被視為日本推動國產稀土供應的重要進展。這是歷來首次有船舶從如此深的海底採集稀土，今次勘探試驗任務的最終目的，是要降低對中國關鍵礦產的依賴。

將分析當中稀土含量

日本官員表示，有關淤泥樣本將進一步分析，包括確定當中稀土的確實含量。內閣官房副長官尾崎正直在記者會上表示，此成果在「經濟安全及綜合海洋發展」上具有重要意義。

搭載150人的日本海洋研究開發機構探測船「地球號」，於1月12日從靜岡市清水港出發。路透社

他並表明，為了確保稀土穩定供應，希望「與推動理念相近國家合作開發礦山，以及對冶煉事業進行投資」，以強化產業供應鏈。

尾崎正直指出，這次試掘在東京都小笠原村所屬的南鳥島周邊海域進行，探查船已順利完成海底採取作業。

1月12日出發鑽探

搭載150人的日本海洋研究開發機構探測船「地球號」，於1月12日從靜岡市清水港出發，目標是位於水深約6000米的深海底。從6000米深的海底進行回收，屬於全世界首次嘗試，難度極高。

這次試驗的重點，在於確認自行研發的設備是否能在海底正常運作，具體方式為將裝有採掘裝置的管材從船上放至海底，實際嘗試取得泥土，為預計明年2月進行的正式採取作業鋪路。

今次試掘作業屬於內閣府主導「戰略性創新創造計畫（SIP）」的一環，相關單位接下來將分析回收的泥土，確認其中所含稀土種類、含量與重量，以便後續評估產業利用可行性。

評估更大規模採掘可能性

日本政府也計劃在分析結果出爐後，評估進一步更大規模採掘試驗的可能性，期望在確保經濟效益與技術可行性的前提下，逐步推進深海資源的實際運用。

海洋研究開發機構理事長大和裕幸今年1月曾指出，若要將南鳥島這類偏遠地區的泥土運回並加以利用，「無論怎麼想，成本都會比向其他國家購買來得高」。他強調，「是否要付出高達10倍的成本仍然進行開採，需要有數據作為判斷依據。」

